新華絲路：「新華•青海犛牛價格指數」「新華•青海藏羊價格指數」正式發佈

近年來，青海每年穩定產出犛牛、藏羊肉近35萬噸，犛牛、藏羊產業已成為帶動當地牧民增收致富、鞏固脫貧攻堅成果的重要支柱。在「新華•青海犛牛價格指數」「新華•青海藏羊價格指數」成果發佈會上，青海省農業農村廳黨組書記、廳長谷長偉表示，立足高質量發展實際需求，當前青海犛牛、藏羊產業亟需構建透明高效、公平合理的市場價格形成機制，打破產銷壁壘以暢通對接渠道，提升行業整體話語權與議價能力。

谷長偉說，「新華•青海犛牛價格指數」與「新華•青海藏羊價格指數」發佈運行價值重大、意義深遠。相關價格指數既可以實時跟蹤市場供需與行業發展動向，又能引導牧民科學安排出欄節奏，穩定行業預期，以數字化、標準化成果講好產業故事，持續擴容「青海犛牛」「青海藏羊」品牌勢能，穩步提升品牌影響力、市場話語權與產品定價權。

新華社青海分社分黨組書記、社長孫愛東表示，青海得天獨厚的生態稟賦，孕育了享譽全國的犛牛、藏羊兩大產業。作為國家通訊社和世界性通訊社，新華社始終高度關注青海，用心宣傳青海。與青海省農業農村廳聯合打造「新華•青海犛牛價格指數」「新華•青海藏羊價格指數」，正是新華社發揮經濟信息服務和智庫研究優勢，助力青海農牧業數字化轉型的務實舉措。

孫愛東強調，依託新華社全媒體傳播矩陣、國家高端智庫優勢以及國際傳播效能評估能力，未來新華社青海分社將與青海省農業農村廳一道，做好指數運行維護的「護航者」、青海品牌傳播的「擴音器」、產業升級賦能的「連接器」，讓數據價值真正惠及產業、惠及民生，為高原特色畜牧業高質量發展貢獻青海經驗。

據了解，「新華•青海犛牛價格指數」和「新華•青海藏羊價格指數」以2024年2月27日為基期，基點設為1000點，覆蓋活畜與胴體兩大核心品類。最新指數運行結果顯示，2024年至2026年，青海犛牛與藏羊價格走勢高度共振，整體走出低谷、強勢上揚，已進入新一輪恢復性上漲通道。

細分來看，犛牛指數經歷2024年承壓探底、2025年緩慢爬坡、2026年蓄力突破三個階段，截至2026年6月15日，活牛指數報1255.30點，牛胴體指數報1128.67點。藏羊指數走勢高度相似，一季度創出階段性高點，活羊指數報1264.93點，漲幅26.49%。

農業農村部農村經濟研究中心研究員邵科、中國畜牧業協會牛業分會秘書長趙航、青海大學畜牧獸醫科學院院長劉書傑、青海大學教授侯生珍等行業專家指出，當前，青海畜牧業受進口凍肉價格沖擊明顯，消費者對「高原綠色有機」品質價值認知不足，產業鏈價格傳導不暢。在此背景下，青海犛牛、藏羊產業必須走生態化、標準化、市場化、品牌化發展路徑，實現產業高質量可持續發展。

發佈會上，中國經濟信息社有限公司副總裁、董事楊苜表示，中國經濟信息社利用國家級指數平台「新華指數」的專業之力與數據之能，圍繞青海犛牛、藏羊、柴達木枸杞、玉樹冬蟲夏草、西寧冷涼蔬菜、海南州冷水魚等特色產品，全力打造「青海綠色有機農畜產品系列價格指數」體系，為青海綠色有機農畜產品輸出地建設注入新動能。

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SOURCE 新華絲路