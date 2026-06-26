Xinhua Silk Road: Preisindizes für Qinghai-Yaks und tibetische Schafe zur Stärkung der Markenbildung in der lokalen Viehwirtschaft vorgestellt

PEKING, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 23. Juni wurden zwei Indizes zur Erfassung der Preise für Yaks und tibetische Schafe in der nordwestchinesischen Provinz Qinghai der Öffentlichkeit vorgestellt, um die Markenbildung sowie die Diskursmacht des lokalen Viehzuchtsektors zu stärken.

Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026.

Die Indizes mit den Namen Xinhua • Qinghai Yak Price Index und Xinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Index wurden gemeinsam vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Qinghai, der Qinghai-Niederlassung der Nachrichtenagentur Xinhua und dem China Economic Information Service (CEIS) veröffentlicht.

Qinghai, das als „Welthauptstadt der Yaks" und „Heimat der tibetischen Schafe in China" bezeichnet wird, beherbergt etwa 34 Prozent des weltweiten Yak-Bestands sowie über 40 Prozent des gesamten Bestands an tibetischen Schafen in China.

Derzeit benötigen die Branchen rund um Yaks und tibetische Schafe in Qinghai dringend effiziente und transparente Preismechanismen, um Produktion und Absatz besser miteinander zu verknüpfen sowie die Diskurs- und Preissetzungsmacht der Branchen zu stärken, erklärte Gu Changwei, Leiter des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Qinghai.

Die Indizes erfassen Marktangebot, Nachfrage sowie Branchentrends in Echtzeit und können lokalen Viehhaltern als Orientierung dienen, um den Schlachtungsrhythmus zu planen, die Markterwartungen zu stabilisieren sowie digitale und standardisierte Ergebnisse zu nutzen, um die Entwicklung der Branche zu vermitteln, betonte Gu.

Als pragmatisches Mittel zur Förderung der digitalen Transformation sollen die Indizes den Wert der Daten erschließen, um die qualitativ hochwertige Entwicklung des Viehzuchtsektors in Qinghai voranzutreiben, betonte Sun Aidong, Leiter der Qinghai-Niederlassung der Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Indizes umfassen Teilindizes für lebende Tiere und Schlachtkörper; mit dem Basisdatum 27. Februar 2024 und einem Basiswert von 1000 Punkten zeigen sie, dass die eng miteinander verbundenen Preise für Yaks und tibetische Schafe in Qinghai bis Mitte Juni 2026 die Talsohle verlassen haben und in eine neue Aufwärtsphase eingetreten sind.

Dennoch führten Belastungen durch importiertes Tiefkühlfleisch und ein unzureichendes Bewusstsein der Verbraucher für den Wert von Lebensmitteln aus dem grünen Hochland zu einer mangelhaften Preisweitergabe entlang der gesamten Wertschöpfungskette und machten Markenbildung erforderlich, um die hochwertige Entwicklung der Yakzucht und der Zucht tibetischer Schafe in Qinghai zu fördern.

Unter Nutzung des Fachwissens und der Daten der Plattform „Xinhua Indices" ist CEIS bestrebt, dem Aufbau einer Produktionsbasis für grüne und biologische landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Viehwirtschaftsprodukte in Qinghai neue Impulse zu verleihen, indem es ein Preisindexsystem für lokale Spezialitäten entwickelt, erklärte Yang Mu, Bereichsleiter von CEIS.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

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