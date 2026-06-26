Xinhua Silk Road: Se publican los índices de precios del yak y la oveja tibetana de Qinghai para fortalecer la marca local de la ganadería

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de junio, se dieron a conocer al público dos índices que miden los precios del yak y la oveja tibetana en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, con el objetivo de fortalecer la imagen de marca y la influencia del sector ganadero local.

La imagen muestra la conferencia de publicación de este logro para Xinhua · Índice de precios del yak de Qinghai y Xinhua · Índice de precios de la oveja tibetana de Qinghai celebrada el 23 de junio de 2026 en Xining, capital de la provincia de Qinghai, al noroeste de China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Los índices, nombrados Xinhua • Qinghai Yak Price Index (Xinhua • Índice de precios del yak de Qinghai) y Xinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Index (Xinhua • Índice de precios de la oveja tibetana de Qinghai) se dieron a conocer de manera conjunta por el Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Qinghai, la división de Qinghai de Xinhua News Agency y el Servicio de Información Económica de China (CEIS, por sus siglas en inglés).

Conocida como la "capital mundial de los yaks" y la "cuna de las ovejas tibetanas en China", Qinghai alberga alrededor del 34 % de la población total de yaks del mundo y más del 40 % de la dotación total de ovejas tibetanas de China.

Actualmente, los sectores del yak y la oveja tibetana de Qinghai necesitan urgentemente mecanismos de fijación de precios eficientes y transparentes para conectar mejor la producción con las ventas y mejorar la capacidad de estos sectores para influir en el discurso y la toma de decisiones sobre los precios, señaló Gu Changwei, director del Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Qinghai.

Al dar seguimiento en tiempo real al suministro, la demanda y las tendencias del sector, los índices pueden servir de guía a los productores locales para programar el ritmo de sacrificio de sus animales, estabilizar las expectativas del mercado y aprovechar los logros digitales y estandarizados para contar la historia del sector, resaltó Gu.

Como una manera pragmática de facilitar la transformación digital, se prevé que los índices permitan aprovechar el valor de los datos para impulsar el desarrollo de alta calidad del sector ganadero de Qinghai, recalcó Sun Aidong, director de la división de Qinghai de Xinhua News Agency.

Al incluir los subíndices de animales vivos y muertos, los indicadores —con períodos de referencia fijados el 27 de febrero de 2024 y un valor de referencia de 1.000 puntos— revelan que, a mediados de junio de 2026, los precios del yak y la oveja tibetana en Qinghai, que están estrechamente relacionados entre sí, han salido de su punto más bajo y han iniciado una nueva fase de tendencia alcista.

A pesar de ello, el impacto provocado por la carne congelada importada y la falta de concientización de los consumidores sobre el valor de los alimentos de la meseta verde resultaron en una transmisión deficiente de los precios en toda la cadena industrial y se hizo necesario el desarrollo de marcas para impulsar el desarrollo de alta calidad de los sectores del yak y la oveja tibetana de Qinghai.

Al aprovechar los conocimientos y datos de la plataforma de "Xinhua Indices" (Índices de Xinhua), el CEIS procura dar un nuevo impulso al desarrollo de la base de productos agrícolas y ganaderos ecológicos y orgánicos de Qinghai mediante la creación de un sistema de índices de precios para los productos locales típicos, afirmó Yang Mu, vicepresidente del CEIS.

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FUENTE Xinhua Silk Road