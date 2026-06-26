Xinhua Silk Road : des indices de prix pour le yack du Qinghai et le mouton tibétain ont été présentés afin de renforcer l'image de marque de l'élevage local

PÉKIN, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 23 juin, deux indices des cours du yack et du mouton tibétain dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine, ont été rendus publics afin de renforcer l'image de marque et le poids des arguments du secteur local de l'élevage.

Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026.

Ces indices, baptisés « Indice Xinhua • des prix du yack du Qinghai » et « Indice Xinhua • des prix du mouton tibétain du Qinghai », ont été publiés conjointement par le Département provincial de l'agriculture et des affaires rurales du Qinghai, la succursale du Qinghai de l'agence de presse Xinhua et le Service d'information économique de Chine (CEIS).

Surnommé la « capitale mondiale des yaks » et la « patrie des moutons tibétains en Chine », le Qinghai abrite environ 34 % de la population mondiale de yaks et plus de 40 % du cheptel total de moutons tibétains de Chine.

« À l'heure actuelle, les secteurs du yack et du mouton tibétain du Qinghai ont cruellement besoin de mécanismes de fixation des prix efficaces et transparents afin de mieux relier la production à la commercialisation et d'améliorer la capacité de ces secteurs à se faire entendre et à influencer la fixation des prix », a souligné Gu Changwei, directeur du Département provincial de l'agriculture et des affaires rurales du Qinghai.

« En suivant en temps réel l'offre, la demande et les tendances du secteur, ces indices peuvent aider les agriculteurs locaux à adapter le rythme de leurs abattages, à stabiliser les anticipations du marché et à tirer parti des avancées numériques et de la normalisation pour faire connaître les réalités de la filière », a souligné M. Gu.

« En tant que moyen pragmatique pour faciliter la transformation numérique, ces indices devraient permettre de valoriser les données au profit d'un développement de qualité du secteur de l'élevage dans le Qinghai », a souligné Sun Aidong, directeur de la succursale du Qinghai de l'agence de presse Xinhua.

En tenant compte des sous-indices relatifs aux animaux vivants et aux carcasses, les indicateurs dont la période de référence est fixée au 27 février 2024 et le niveau de référence à 1 000 points révèlent qu'à la mi-juin 2026, les prix du yack et du mouton tibétain dans le Qinghai, étroitement liés, sont sortis de l'ornière et sont entrés dans une nouvelle phase de hausse.

En dépit de cela, les perturbations liées à l'importation de viande congelée et la méconnaissance des consommateurs quant à la valeur des produits alimentaires issus des plateaux verdoyants ont entraîné une mauvaise répercussion des prix tout au long de la chaîne industrielle et ont rendu nécessaire la mise en place d'une stratégie de marque afin de soutenir le développement de haute qualité des secteurs du yack et du mouton tibétain du Qinghai.

« En s'appuyant sur l'expertise et les données de la plateforme "Xinhua Indices", le CEIS s'efforce de donner un nouvel élan au développement de la base de production agricole et d'élevage verte et biologique du Qinghai, en mettant en place un système d'indices de prix pour les produits locaux typiques », a déclaré Yang Mu, vice-président du CEIS.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

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