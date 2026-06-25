Xinhua Silk Road: Indeks harga yak dan kambing biri-biri jenis Tibet Qinghai didedahkan tingkatkan penjenamaan penternakan haiwan tempatan

BEIJING, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 23 Jun, dua indeks yang mengukur harga yak dan kambing biri-biri jenis Tibet di Wilayah Qinghai, barat laut China, telah dikeluarkan kepada umum bagi memperkukuh penjenamaan serta kuasa wacana dalam sektor penternakan haiwan tempatan.

Indeks berkenaan, yang dinamakan sebagai Xinhua • Qinghai Yak Price Index dan Xinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Index, dikeluarkan bersama oleh Jabatan Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar Wilayah Qinghai, Xinhua News Agency Cawangan Qinghai dan China Economic Information Service (CEIS).

Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dikenali sebagai "ibu kota dunia yak" dan "kampung halaman kambing biri-biri Tibet di China", Qinghai menempatkan kira-kira 34 peratus daripada keseluruhan populasi yak dunia dan lebih 40 peratus daripada jumlah keseluruhan populasi kambing biri-biri Tibet China.

Pada masa ini, sektor yak dan kambing biri-biri jenis Tibet Qinghai amat memerlukan mekanisme penetapan harga yang cekap dan telus bagi merapatkan jurang pengeluaran dan jualan dengan lebih baik, serta meningkatkan wacana sektor dan kuasa penentu harga, ujar Gu Changwei, ketua Jabatan Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar Wilayah Qinghai.

Menjejaki bekalan pasaran, permintaan dan trend sektor secara masa nyata, indeks berkenaan boleh membimbing penternak tempatan untuk menetapkan kadar penyembelihan, menstabilkan jangkaan pasaran serta memanfaatkan pencapaian digital dan terpiawai bagi menggambarkan keadaan industri, seperti yang ditekankan oleh Gu.

Sebagai pendekatan pragmatik untuk memudahkan transformasi digital, indeks tersebut dijangka dapat mendedahkan nilai data bagi memberi manfaat kepada pembangunan sektor penternakan haiwan Qinghai yang berkualiti tinggi, tegas Sun Aidong, ketua Cawangan Qinghai di Xinhua News Agency.

Merangkumi subindeks bagi haiwan hidup dan karkas, penunjuk dengan tempoh asas yang ditetapkan pada 27 Februari 2024 dan titik asas pada 1,000 mata itu mendedahkan bahawa menjelang pertengahan Jun 2026, harga yak dan kambing biri-biri jenis Tibet di Qinghai yang amat berkait rapat telah keluar daripada fasa kemerosotan dan memasuki pusingan trend menaik yang baharu.

Sungguhpun begitu, kejutan pasaran daripada daging beku yang diimport dan kesedaran pengguna yang tidak mencukupi mengenai nilai makanan dataran tinggi hijau mengakibatkan pemindahan harga yang lemah sepanjang rantaian industri dan memerlukan usaha penjenamaan bagi meningkatkan pembangunan sektor yak dan biri-biri Tibet Qinghai yang berkualiti tinggi.

Dengan memanfaatkan kepakaran dan data daripada platform "Xinhua Indices", CEIS berusaha menyuntik dorongan baharu dalam membina pangkalan produk hasil ladang hijau dan organik serta haiwan ternakan Qinghai melalui pembangunan sistem indeks harga untuk produk berciri tempatan, kata Yang Mu, naib presiden CEIS.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

SOURCE Xinhua Silk Road