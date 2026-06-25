Xinhua Silk Road: 칭하이 야크 및 티베트 양 가격 지수 공개로 현지 축산업 브랜딩 강화

베이징, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 6월 23일, 현지 축산업 부문의 브랜딩과 담론 영향력을 강화하기 위해 중국 북서부 칭하이성(Qinghai Province)의 야크와 티베트 양 가격을 측정하는 두 개의 지수가 일반에 공개됐다.

신화•칭하이 야크 가격 지수(Xinhua • Qinghai Yak Price Index) 및 신화•칭하이 티베트 양 가격 지수(Xinhua • Qinghai Tibetan Sheep Price Index)로 명명된 이 지수들은 칭하이성 농업농촌청(Qinghai Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs), 신화통신 칭하이 지사(Qinghai Branch of Xinhua News Agency), 중국경제정보서비스(China Economic Information Service, CEIS)가 이를 공동 발표했다.

Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

'세계 야크의 수도'와 '중국 티베트 양의 고향'으로 불리는 칭하이는 전 세계 야크 총 개체수의 약 34%와 중국 티베트 양 총 개체수의 40% 이상을 보유하고 있다.

칭하이성 농업농촌청의 구 창웨이(Gu Changwei) 청장은 현재 칭하이의 야크 및 티베트 양 부문이 생산과 판매를 더 잘 연결하고 부문의 담론 및 가격 결정 권한을 향상시키기 위해 효율적이고 투명한 가격 책정 메커니즘이 절실히 필요하다고 밝혔다.

구 청장은 시장 수급과 부문 동향을 실시간으로 추적하는 이 지수들이 현지 농민들이 도축 속도를 조절하고, 시장 기대를 안정시키며, 디지털 및 표준화 성과를 활용하여 산업의 이야기를 전하는 데 안내 역할을 할 수 있다고 강조했다.

신화통신 칭하이 지국 쑨 아이둥(Sun Aidong) 지국장은 디지털 전환을 촉진하는 실용적인 수단으로서 이 지수들이 칭하이 축산업 부문의 고품질 발전을 위해 데이터의 가치를 발굴할 것으로 기대된다고 강조했다.

생체 동물과 도체에 대한 하위 지수를 포함하는 이 지표들은 2024년 2월 27일을 기준 기간으로, 1000포인트를 기준점으로 설정했으며, 2026년 6월 중순까지 칭하이의 긴밀하게 연계된 야크와 티베트 양 가격이 저점에서 벗어나 새로운 상승 추세에 진입했음을 보여준다.

그럼에도 불구하고 수입 냉동육의 충격과 친환경 고원 식품의 가치에 대한 소비자 인식 부족이 산업 체인 전반에 걸친 가격 전달을 저해하여 칭하이의 야크 및 티베트 양 부문의 고품질 발전을 강화하기 위한 브랜딩의 필요성을 야기했다.

CEIS의 양 무(Yang Mu) 부총재는 '신화 지수(Xinhua Indices)' 플랫폼의 전문성과 데이터를 활용하여 CEIS가 현지 특색 제품을 위한 가격 지수 체계를 개발함으로써 칭하이의 친환경 유기농 농산물 및 축산물 기지 구축에 새로운 동력을 불어넣기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

SOURCE Xinhua Silk Road