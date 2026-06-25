Índices de precios del yak de Qinghai y oveja tibetana para mejorar la imagen de marca de la ganadería local

- Xinhua Silk Road: Se presentan índices de precios del yak de Qinghai y la oveja tibetana para mejorar la imagen de marca de la ganadería local

PEKÍN, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de junio se dieron a conocer dos índices que miden los precios del yak y la oveja tibetana en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, para fortalecer la imagen de marca y el discurso del sector ganadero local.

Photo shows the achievement release conference for Xinhua · Qinghai Yak Price Index and Xinhua · Qinghai Tibetan Sheep Price Index held in Xining, capital of northwest China's Qinghai Province, on June 23, 2026.

Los índices, denominados Índice de Precios del Yak de Qinghai de Xinhua e Índice de Precios de la Oveja Tibetana de Qinghai de Xinhua, fueron publicados conjuntamente por el Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Qinghai, la sucursal de Qinghai de la Agencia de Noticias Xinhua y el Servicio de Información Económica de China (CEIS).

Conocida como la "capital mundial de los yaks" y la "cuna de la oveja tibetana en China", Qinghai alberga aproximadamente el 34% de la población mundial de yaks y más del 40% del total de ovejas tibetanas de China.

En la actualidad, los sectores del yak y la oveja tibetana de Qinghai necesitan disponer urgentemente mecanismos de fijación de precios eficientes y transparentes para conectar mejor la producción y las ventas, y mejorar el diálogo y la capacidad de decisión de precios del sector, señaló Gu Changwei, jefe del Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales de Qinghai.

Al monitorear la oferta, la demanda y las tendencias del sector en tiempo real, los índices sirven para poder guiar a los agricultores locales para programar el ritmo de sacrificio, estabilizar las expectativas del mercado y aprovechar los avances digitales y estandarizados para dar una visión integral de la industria, comentó Gu.

Como medio pragmático para facilitar la transformación digital, se espera que los índices permitan aprovechar el valor de los datos para impulsar el desarrollo de alta calidad del sector ganadero de Qinghai, destacó Sun Aidong, jefe de la sucursal de Qinghai de la Agencia de Noticias Xinhua.

Incluyendo subíndices para animales vivos y canales, los indicadores, con períodos base establecidos el 27 de febrero de 2024 y puntos base de 1.000, revelan que, para mediados de junio de 2026, los precios del yak y la oveja tibetana de Qinghai, estrechamente interrelacionados, han superado su fase de declive y han entrado en una nueva fase de tendencia alcista.

A pesar de esto, las fluctuaciones derivadas de la importación de carne congelada y la escasa concienciación de los consumidores sobre el valor de los alimentos de la meseta verde provocaron una deficiente transmisión de precios a lo largo de la cadena industrial y requirieron la creación de marcas para impulsar el desarrollo de alta calidad de los sectores del yak y la oveja tibetana en Qinghai.

Aprovechando la experiencia y los datos de la plataforma "Xinhua Indices", CEIS se esfuerza por dar un nuevo impulso al desarrollo de la base de productos agrícolas y ganaderos ecológicos y orgánicos de Qinghai mediante la creación de un sistema de índices de precios para productos locales característicos, afirmó Yang Mu, vicepresidente de CEIS.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

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