Xinhua Silk Road: 심오한 세계 문화유산, 취안저우의 '패션 수도' 변신에 힘 실어

베이징, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 중국 동남부 푸젠성의 역사 도시 취안저우(Quanzhou)가 '세계 문화유산 + 패션'의 통합 발전을 추진함으로써 '제조업 강국'에서 '패션 수도'로의 변신을 촉진하고 있다.

취안저우는 역사적인 해상 실크로드를 따라, 특히 고대 중국의 송나라(960-1279년)와 원나라(1271-1368년) 시대에 세계 최대 항구 중 하나였다. '취안저우: 송원 중국의 세계 교역 중심지(Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China)'는 2021년 7월 세계유산 목록에 등재되었다.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

이 세계유산 도시 내에서 개원사(Kaiyuan Temple)와 낙양교(Luoyang Bridge) 등 22개 유산지가 송원 시대 '동방 최대 항구'의 번화한 기억을 엮어낸다. 이러한 유산을 바탕으로 이 도시는 2025년 총관광객 수가 1억 1200만 명에 달하는 문화 및 관광 산업의 주요 목적지로 부상했다.

고유한 장점을 활용해 취안저우는 심오한 문화유산과 도시의 패션 산업 발전을 통합하여 제조업 도시에서 패션 도시로의 변신을 추진하는 데 전념하는 실무 그룹을 설치했다.

취안저우는 1만 3000개의 섬유, 의류 및 신발 기업 클러스터를 자랑하며, 2025년 산업 생산량은 7000억 위안을 넘어섰다. 이 도시는 안타(Anta), 엑스텝(Xtep), 셉울브스(Septwolves), 361° 및 피크(Peak)를 포함한 수많은 선도 브랜드를 육성했다. 이를 바탕으로 취안저우는 중국 패션 제조업 지형의 중요한 랜드마크가 됐다.

송원 시대의 동방 최대의 항구에서 수천억 위안 규모의 현대 산업 클러스터의 부상에 이르기까지, 취안저우는 산업적 자신감으로 패션 정체성을 형성했다. 세계 문화유산과 현대 트렌드의 시너지를 구축함으로써, 이 도시는 패션으로 산업에 힘을 실어주고 무역을 통해 세계와 연결하는 고품질 발전 경로에 들어섰다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

SOURCE Xinhua Silk Road