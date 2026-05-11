Xinhua Silk Road: El patrimonio cultural impulsa la transformación de Quanzhou en «capital de la moda»

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May 11, 2026, 07:22 ET

- Xinhua Silk Road: El rico patrimonio cultural mundial impulsa la transformación de Quanzhou en la «capital de la moda»

PEKÍN, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, una ciudad histórica situada en la provincia de Fujian, al sureste de China, ha estado impulsando su transformación de «potencia industrial» a «capital de la moda» mediante el fomento del desarrollo integrado de «patrimonio cultural mundial + moda».

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Quanzhou fue uno de los puertos más grandes del mundo a lo largo de la histórica Ruta Marítima de la Seda, especialmente durante las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1271-1368) de la antigua China. «Quanzhou: emporio del mundo en la China de las dinastías Song y Yuan» fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en julio de 2021.

Dentro de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, 22 sitios patrimoniales, como el templo Kaiyuan y el puente Luoyang, entrelazan los bulliciosos recuerdos del «puerto más grande de Oriente» durante el periodo de las dinastías Song y Yuan. Basándose en ese legado, la ciudad se ha convertido en un destino de primer orden para la industria cultural y turística, con un total de 112 millones de visitantes previstos para 2025.

Aprovechando sus ventajas únicas, Quanzhou ha creado un grupo de trabajo dedicado a integrar su profundo patrimonio cultural con el desarrollo de la industria de la moda de la ciudad, con el fin de impulsar su transformación de ciudad industrial a ciudad de la moda.

Quanzhou cuenta con un clúster de 13.000 empresas textiles, de confección y de calzado, y su producción industrial en 2025 superará los 700.000 millones de yuanes. La ciudad ha dado a conocer numerosas marcas líderes, entre las que se incluyen Anta, Xtep, Septwolves, 361° y Peak. Sobre esta base, Quanzhou se ha convertido en un hito importante del panorama de la fabricación de moda en China.

Desde su condición de mayor puerto del este durante las dinastías Song y Yuan hasta el auge de los modernos clústeres industriales, con un valor de cientos de miles de millones de yuanes, Quanzhou ha forjado su identidad en el mundo de la moda gracias a su confianza industrial. Al crear una sinergia entre el patrimonio cultural mundial y las tendencias modernas, la ciudad ha emprendido una senda de desarrollo de alta calidad que potencia las industrias a través de la moda y conecta al mundo mediante el comercio.  

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976233/Xinhua_Silk_Road.jpg

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