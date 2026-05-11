Xinhua Silk Road : Un patrimoine culturel mondial d'une grande richesse favorise la transformation de Quanzhou en « capitale de la mode ».

PÉKIN, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, ville historique de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, a favorisé sa transformation d'une « puissance manufacturière » en une « capitale de la mode » en faisant progresser le développement intégré du « patrimoine culturel mondial + mode ».

Quanzhou était l'un des plus grands ports du monde le long de la route de la soie maritime historique, en particulier sous les dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368) de la Chine ancienne. « Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan » a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en juillet 2021.

Dans cette ville classée au patrimoine mondial, 22 sites, tels que le temple de Kaiyuan et le pont de Luoyang, retracent les souvenirs de l'effervescence du « plus grand port de l'Orient » à l'époque des dynasties Song et Yuan. Forte de cet héritage, la ville est devenue une destination privilégiée de l'industrie culturelle et touristique, avec un total de 112 millions d'arrivées de touristes en 2025.

En tirant parti de ses avantages uniques, Quanzhou a mis en place un groupe de travail chargé d'intégrer son profond patrimoine culturel au développement de l'industrie de la mode de la ville, afin de propulser sa transformation d'une ville manufacturière en une ville de la mode.

Quanzhou s'enorgueillit d'un pôle de 13 000 entreprises du textile, de l'habillement et de la chaussure, dont la production industrielle en 2025 a dépassé les 700 milliards de yuans. La ville a donné naissance à de nombreuses marques de premier plan, dont Anta, Xtep, Septwolves, 361° et Peak. Sur cette base, Quanzhou est devenue un point de repère important dans le paysage chinois de la production de mode.

Du plus grand port de l'Orient sous les dynasties Song et Yuan à l'essor de pôles industriels modernes d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de yuans, Quanzhou a façonné son identité en matière de mode grâce à sa confiance dans l'industrie. En créant une synergie entre le patrimoine culturel mondial et les tendances modernes, la ville s'est engagée sur la voie d'un développement de haute qualité qui renforce les industries grâce à la mode et connecte le monde grâce au commerce.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

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