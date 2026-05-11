Xinhua Silk Road: Warisan budaya dunia mendalam perkasa transformasi Quanzhou sebagai "ibu kota fesyen"

BEIJING, 11 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Quanzhou, bandar bersejarah di Wilayah Fujian, tenggara China, telah mempromosikan transformasinya daripada "kuasa besar pembuatan" menjadi "ibu kota fesyen" dengan memajukan pembangunan bersepadu "warisan budaya dunia + fesyen".

Quanzhou ialah salah satu pelabuhan terbesar dunia di sepanjang Laluan Sutera Maritim bersejarah, khususnya semasa Dinasti Song (960-1279) dan Dinasti Yuan (1271-1368) China purba. "Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan China" telah dicatatkan dalam Senarai Warisan Dunia pada Julai 2021.

Di dalam bandar warisan dunia ini, 22 tapak warisan termasuk Tokong Kaiyuan dan Jambatan Luoyang menggabungjalinkan kenangan kesibukan "pelabuhan terbesar di Timur" pada zaman Dinasti Song dan Dinasti Yuan. Berdasarkan legasi tersebut, bandar ini muncul sebagai destinasi utama bagi industri budaya dan pelancongan dengan jumlah ketibaan pelancong mencecah 112 juta pada 2025.

Dengan memanfaatkan kelebihan uniknya, Quanzhou menubuhkan sebuah kumpulan kerja yang dikhususkan untuk mengintegrasikan warisan budaya mendalamnya dengan pembangunan industri fesyen bandar agar dapat mendorong transformasinya daripada sebuah bandar pembuatan menjadi bandar fesyen.

Quanzhou memiliki kluster 13,000 perusahaan tekstil, pakaian dan kasut, dengan output industri bagi tahun 2025 melebihi 700 bilion yuan. Bandar berkenaan turut memupuk pelbagai jenama terkemuka termasuk Anta, Xtep, Septwolves, 361° dan Peak. Berdasarkan kekuatan tersebut, Quanzhou menjadi mercu tanda penting dalam landskap pembuatan fesyen China.

Daripada pelabuhan terbesar di Timur pada zaman Dinasti Song dan Dinasti Yuan hinggalah kemunculan kluster industri moden yang bernilai ratusan bilion yuan, Quanzhou membentuk identiti fesyennya melalui keyakinan industrinya sendiri. Dengan menggabungkan sinergi warisan budaya dunia dan trend moden, bandar berkenaan menempuh laluan pembangunan berkualiti tinggi yang memperkasakan industri melalui fesyen dan menghubungkan dunia menerusi perdagangan.

