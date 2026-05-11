Xinhua Silk Road: มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกช่วยผลักดันเฉวียนโจวสู่การเป็น "เมืองหลวงแห่งแฟชั่น"
News provided byXinhua Silk Road
11 May, 2026, 20:12 CST
ปักกิ่ง 11 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมืองเฉวียนโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ซึ่งได้เดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากการเป็น "ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิต" สู่การเป็น "เมืองหลวงแห่งแฟชั่น" ด้วยการบูรณาการและพัฒนา "มรดกโลกทางวัฒนธรรม + แฟชั่น" เข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่น
เฉวียนโจวเคยเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 1503-1822) และราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1814-1911) ของจีนโบราณ ทั้งนี้ "เฉวียนโจว: ศูนย์กลางการค้าโลกในจีนยุคซ่ง-หยวน" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม 2564
เมืองมรดกโลกแห่งนี้มีแหล่งมรดกถึง 22 แห่ง เช่น วัดไคหยวน และสะพานลั่วหยาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ถักทอร้อยเรียงความทรงจำอันรุ่งเรืองของ "ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก" ในช่วงยุคราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวนเข้าไว้ด้วยกัน รากฐานทางมรดกอันล้ำค่านี้ได้ช่วยให้เมืองเฉวียนโจวได้ก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสูงถึง 112 ล้านคนในปี 2568
การใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่โดดเด่นนี้ทำให้เฉวียนโจวได้จัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษที่อุทิศตนให้กับการผสานมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งเข้ากับพัฒนาการของอุตสาหกรรมแฟชั่นของเมือง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่การเป็นเมืองแห่งแฟชั่นอย่างเต็มรูปแบบ
เฉวียนโจวเป็นแหล่งรวมวิสาหกิจสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และรองเท้ามากกว่า 13,000 ราย โดยมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี 2568 นั้นพุ่งสูงทะลุ 7 แสนล้านหยวน นอกจากนี้ ทางเมืองยังเป็นผู้รังสรรค์แบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ Anta, Xtep, Septwolves, 361° และ Peak ซึ่งส่งผลให้เฉวียนโจวกลายเป็นส่วนสำคัญบนภูมิทัศน์การผลิตแฟชั่นของจีน
เฉวียนโจวได้หล่อหลอมอัตลักษณ์ทางแฟชั่นของตนเองด้วยความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง จากอดีตที่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกยุคซ่ง-หยวน สู่การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านหยวน เมืองแห่งนี้ได้ผสมผสานมรดกโลกทางวัฒนธรรม และกระแสนิยมอันทันสมัยให้เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อก้าวเดินบนเส้นทางการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยพลังแห่งแฟชั่น และเชื่อมโยงโลกใบนี้เข้าไว้ด้วยกันผ่านการค้า
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350492.html
SOURCE Xinhua Silk Road
