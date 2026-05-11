Xinhua Silk Road：豊かな世界文化遺産の活用による泉州の「ファッションの都」への転換を後押し

北京、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- 中国南東部の福建省に位置する歴史都市、泉州は、「世界文化遺産＋ファッション」の統合的な発展を推進することで、「製造業の一大拠点」から「ファッションの都」への転換を進めています。

泉州は、歴史的な海上シルクロード沿いにある世界最大級の港の一つであり、特に古代中国の宋（960-1279年）および元（1271-1368年）の時代に繁栄しました。「泉州：中国の宋・元時代の世界の中心地」は、2021年7月に世界遺産リストに登録されました。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

この世界遺産都市には、開元寺や洛陽大橋など22の遺産点があり、宋元時代における「東洋最大の港」の活気ある記憶を今に伝えています。その遺産を土台として、同市は文化・観光産業における一流の目的地として台頭しており、2025年の観光客総数は1億1,200万人に達しました。

泉州はその独自の優位性を活用し、深遠な文化遺産とファッション産業の発展を融合させるための専用ワーキンググループを設立しました。これにより、製造都市からファッション都市への転換を加速させています。

泉州には13,000社の繊維、アパレル、履物企業が集積しており、2025年の工業生産額は7,000億元を超えました。同市は、Anta、Xtep、Septwolves、361°、Peakといった数多くの主要ブランドを育成してきました。こうした背景から、泉州は中国のファッション製造分野における重要なランドマークとなっています。

宋元時代の東洋最大の港から、数千億元規模の現代産業クラスターの台頭に至るまで、泉州は産業への自信を背景に、独自のファッション・アイデンティティを形成してきました。世界文化遺産と現代のトレンドの相乗効果を生み出すことで、同市はファッションを通じて産業を強化し、貿易を通じて世界とつながる高品質な発展の道を歩み始めています。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/350492.html

SOURCE Xinhua Silk Road