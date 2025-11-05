新華絲路：2025長江文化藝術季在湖北宜昌閉幕

藝術季由中共中央宣傳部、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、中國文學藝術界聯合會、中國作家協會指導，湖北省人民政府、水利部長江水利委員會、中國長江三峽集團有限公司共同主辦。活動於9月12日至10月30日舉行，涵蓋「點亮長江」開幕式、「映像長江」電影周、「視聽長江」網絡傳播周等12項主體活動。

閉幕式在宜昌奧體中心體育場舉行，現場回顧了藝術季期間美術、攝影、音樂、戲劇、文學等多領域成果。

電影大數據暨M榜榮譽之夜活動由中宣部電影頻道節目中心、中共湖北省委宣傳部、宜昌市人民政府聯合主辦，共頒出30余項榮譽，上演13組文藝節目。

活動期間還舉辦了電影人深度對話、「今日宜開機！跟著電影游宜昌」融媒體直播等配套活動。

近年來，宜昌通過舉辦中國長江三峽國際旅遊節、全球旅行商大會等活動，推動屈原文化及非遺項目國際傳播。近五年來，相關活動累計吸引全球超百個國家和地區參與，提升了區域文化品牌的國際影響力。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

