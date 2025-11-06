Xinhua Silk Road: Die Kultur- und Kunstsaison 2025 am Jangtse endet in Yichang in Zentralchina

BEIJING, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Kultur- und Kunstsaison 2025 am Jangtsekiang ging am Abend des 30. Oktober in der Stadt Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei zu Ende.

An der Veranstaltung nahmen Filmschaffende, Kulturwissenschaftler und Vertreter verschiedener Sektoren aus dem ganzen Land teil.

image

Die Kultur- und Kunstsaison am Jangtse-Fluss wurde gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei, der Changjiang Water Resources Commission des Ministeriums für Wasserressourcen und der China Three Gorges Corporation veranstaltet.

Die Veranstaltung ging vom 12. September bis zum 30. Oktober und hatte 12 Hauptveranstaltungen, darunter eine Eröffnungsfeier mit dem Titel „Beleuchtung des Jangtse", eine Filmwoche mit dem Titel „Bilder des Jangtse" und eine Online-Kommunikationswoche mit dem Titel „Klänge und Sehenswürdigkeiten des Jangtse".

Bei der Abschlussfeier im Yichang Olympic Sports Center Stadium wurden die Leistungen in den Bereichen bildende Kunst, Fotografie, Musik, Theater und Literatur während des Festivals vorgestellt.

In den letzten Jahren fanden in Yichang Veranstaltungen wie das China Three Gorges International Tourism Festival und die Global Tour Operators Conference statt, um die internationale Reichweite der Qu Yuan Kultur und der Projekte zum immateriellen Kulturerbe zu fördern.

In den vergangenen fünf Jahren haben diese Veranstaltungen Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit angezogen und den globalen Einfluss regionaler Kulturmarken gestärkt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

