Xinhua Silk Road: Die Kultur- und Kunstsaison 2025 am Jangtse endet in Yichang in Zentralchina

Die Kultur- und Kunstsaison 2025 am Jangtse endet in Yichang in Zentralchina

Xinhua Silk Road

Xinhua Silk Road

Nov 06, 2025

BEIJING, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Kultur- und Kunstsaison 2025 am Jangtsekiang ging am Abend des 30. Oktober in der Stadt Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei zu Ende.

An der Veranstaltung nahmen Filmschaffende, Kulturwissenschaftler und Vertreter verschiedener Sektoren aus dem ganzen Land teil.

Die Kultur- und Kunstsaison am Jangtse-Fluss wurde gemeinsam von der Volksregierung der Provinz Hubei, der Changjiang Water Resources Commission des Ministeriums für Wasserressourcen und der China Three Gorges Corporation veranstaltet.

Die Veranstaltung ging vom 12. September bis zum 30. Oktober und hatte 12 Hauptveranstaltungen, darunter eine Eröffnungsfeier mit dem Titel „Beleuchtung des Jangtse", eine Filmwoche mit dem Titel „Bilder des Jangtse" und eine Online-Kommunikationswoche mit dem Titel „Klänge und Sehenswürdigkeiten des Jangtse".

Bei der Abschlussfeier im Yichang Olympic Sports Center Stadium wurden die Leistungen in den Bereichen bildende Kunst, Fotografie, Musik, Theater und Literatur während des Festivals vorgestellt.

In den letzten Jahren fanden in Yichang Veranstaltungen wie das China Three Gorges International Tourism Festival und die Global Tour Operators Conference statt, um die internationale Reichweite der Qu Yuan Kultur und der Projekte zum immateriellen Kulturerbe zu fördern.

In den vergangenen fünf Jahren haben diese Veranstaltungen Teilnehmer aus mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit angezogen und den globalen Einfluss regionaler Kulturmarken gestärkt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2813986/image.jpg

Xinhua Silk Road : La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'achève à Yichang, dans le centre de la Chine

Xinhua Silk Road : La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'achève à Yichang, dans le centre de la Chine

La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'est achevée dans la soirée du 30 octobre à Yichang, dans la province centrale du Hubei....
Xinhua Silk Road: La temporada cultural y artística 2025 del río Yangtsé concluye en Yichang, China central

Xinhua Silk Road: La temporada cultural y artística 2025 del río Yangtsé concluye en Yichang, China central

La Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé 2025 concluyó la noche del 30 de octubre en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, en el centro...
