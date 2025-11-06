Xinhua Silk Road: La temporada cultural y artística 2025 del río Yangtsé concluye en Yichang, China central

PEKÍN, 6 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé 2025 concluyó la noche del 30 de octubre en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, en el centro de China.

El evento reunió a profesionales del cine, académicos culturales y representantes de diversos sectores de todo el país.

La Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé fue organizada conjuntamente por el Gobierno Popular de la provincia de Hubei, la Comisión de Recursos Hídricos del Changjiang del Ministerio de Recursos Hídricos y la Corporación China Three Gorges.

El evento cultural, que se celebró del 12 de septiembre al 30 de octubre, contó con 12 actos principales, entre los que se incluyen una ceremonia de inauguración titulada «Iluminando el río Yangtsé», una semana del cine denominada «Imágenes del río Yangtsé» y una semana de comunicación en línea llamada «Sonidos y vistas del río Yangtsé».

La ceremonia de clausura, celebrada en el Estadio Olímpico de Yichang, mostró los logros en bellas artes, fotografía, música, teatro y literatura durante el festival.

En los últimos años, Yichang ha acogido eventos como el Festival Internacional de Turismo de las Tres Gargantas de China y la Conferencia Mundial de Operadores Turísticos, promoviendo el alcance internacional de la cultura Qu Yuan y los proyectos de patrimonio cultural inmaterial.

En los últimos cinco años, estos eventos han atraído a participantes de más de 100 países y regiones de todo el mundo, lo que ha aumentado la influencia global de las marcas culturales regionales.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813986/image.jpg