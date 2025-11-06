Xinhua Silk Road: la Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé 2025 concluye en Yichang, Hubei, en el centro de China

PEKÍN, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé 2025 concluyó la noche del 30 de octubre en la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei, en el centro de China.

El evento reunió a profesionales de la industria del cine, académicos culturales y representantes de diversos sectores de todo el país.

La Temporada Cultural y Artística del Río Yangtsé fue organizada conjuntamente por el Gobierno Popular de la provincia de Hubei, la Comisión de Recursos Hídricos de Changjiang del Ministerio de Recursos Hídricos y China Three Gorges Corporation.

El evento cultural, que se celebró entre el 12 de septiembre y el 30 de octubre, incluyó en su programa 12 eventos principales, entre los que se destacó una ceremonia inaugural titulada "Iluminando el río Yangtsé", una semana de cine denominada "Imágenes del río Yangtsé" y una semana de comunicación en línea llamada "Sonidos y vistas del río Yangtsé".

La ceremonia de clausura, celebrada en el Estadio Olímpico de Yichang, destacó los logros en bellas artes, fotografía, música, teatro y literatura durante el festival.

Durante los últimos años, Yichang ha sido sede de eventos como el Festival Internacional de Turismo de las Tres Gargantas de China y la Conferencia Mundial de Operadores Turísticos, con los que promueve el alcance internacional de la cultura Qu Yuan y los proyectos de patrimonio cultural inmaterial.

En los últimos cinco años, estos eventos han atraído a participantes de más de 100 países y regiones de todo el mundo, lo que ha reforzado la influencia global de las marcas culturales regionales.

