Xinhua Silk Road : La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'achève à Yichang, dans le centre de la Chine

PEKIN, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La saison culturelle et artistique 2025 du fleuve Yangtze s'est achevée dans la soirée du 30 octobre à Yichang, dans la province centrale du Hubei.

L'événement a rassemblé des professionnels du cinéma, des spécialistes de la culture et des représentants de divers secteurs venus de tout le pays.

La saison culturelle et artistique du fleuve Yangtze a été organisée conjointement par le Gouvernement populaire de la province de Hubei, la Commission des ressources en eau du Changjiang du Ministère des ressources en eau et la China Three Gorges Corporation.

Du 12 septembre au 30 octobre, l'événement culturel comprenait 12 manifestations principales, dont une cérémonie d'ouverture intitulée « Illumination du fleuve Yangtze », une semaine cinématographique intitulée « Images du fleuve Yangtze » et une semaine de communication en ligne intitulée « Sons et vues du fleuve Yangtze. »

La cérémonie de clôture, qui s'est déroulée au stade olympique d'Yichang, a mis en lumière les réalisations du festival dans les domaines des beaux-arts, de la photographie, de la musique, du théâtre et de la littérature.

Ces dernières années, Yichang a accueilli des événements tels que le festival international du tourisme des Trois Gorges et la Global Tour Operators Conference (conférence mondiale des voyagistes), promouvant ainsi la portée internationale de la culture Qu Yuan et des projets du patrimoine culturel immatériel.

Au cours des cinq dernières années, ces événements ont attiré des participants de plus de 100 pays et régions du monde entier, renforçant ainsi l'influence mondiale des marques culturelles régionales.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348164.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813986/image.jpg