Xinhua Silk Road：2025年長江文化芸術シーズン（2025 Yangtze River Culture and Arts Season）が中国中部・宜昌で閉幕

06 11月, 2025, 09:57 JST
北京、2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 2025年長江文化芸術シーズン（2025 Yangtze River Culture and Arts Season）が10月30日夜、中国中部の湖北省宜昌市で閉幕しました。
本イベントには全国の映画関係者、文化研究者、各分野の代表者が集結しました。
長江文化芸術シーズン（Yangtze River Culture and Arts Season）は、People's Government of Hubei Province、Ministry of Water ResourcesのChangjiang Water Resources Commission、China Three Gorges Corporationが共同で主催しました。
9月12日から10月30日まで開催されたこの文化イベントでは、「長江を照らす（lighting up the Yangtze River）」と題した開会式、「長江の映像（images of the Yangtze River）」と名付けられた映画週間、「長江の音と景色（sounds and sights of the Yangtze River）」と呼ばれるオンライン交流週間など、12の主要イベントが行われました。
宜昌オリンピック・スポーツ・センター・スタジアムで開催された閉幕式では、芸術、写真、音楽、演劇、文学におけるフェスティバル期間中の成果が披露されました。
近年、宜昌市は中国三峡国際観光フェスティバル（China Three Gorges International Tourism Festival）や世界旅行業会議（Global Tour Operators Conference）などのイベントを主催し、屈原文化や無形文化遺産プロジェクトの国際的な普及を促進しています。
過去5年間で、これらのイベントは世界100以上の国と地域から参加者を集め、地域文化ブランドの世界的な影響力を高めてきました。
