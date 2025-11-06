Xinhua Silk Road: 2025 양쯔강 문화 예술 시즌, 중국 이창에서 폐막

베이징 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 2025 양쯔강 문화 예술 시즌이 10월 30일 저녁 중국 중부 후베이성 이창시에서 막을 내렸다.

전국 영화 전문가와 문화 학자, 그 외 여러 분야 대표자들이 폐막의 순간을 함께 했다.

양쯔강 문화예술 시즌은 후베이성 인민정부, 수자원부 창장수자원위원회, 중국삼협공사에서 공동 주관했다.

9월 12일 '양쯔강을 밝히다'(Lighting up the Yangtze River)라는 제목으로 개막식이 열린 이후 10월 30일까지 '양쯔강의 이미지'(Images of the Yangtze River) 영화 주간과 '양쯔강의 소리와 광경'(Sounds and Sights of the Yangtze River) 온라인 소통 주간 등 주요 행사 12건이 진행되었다.

이창 올림픽 스포츠 센터 스타디움에서 열린 폐막식에는 축제 기간 선보였던 미술, 사진, 음악, 연극, 문학 분야 성과가 함께 했다.

이창은 최근 몇 년 사이 중국 삼협 국제 관광 축제와 글로벌 여행사 회의와 같은 행사를 연이어 개최하며 취원(Qu Yuan) 문화와 무형 문화 유산 프로젝트의 국제적 저변을 넓히는 데 기여하였다.

지난 5년 간 전 세계 100여개 국가와 지역 대표가 이 행사에 참여해 지역 문화 브랜드의 글로벌 영향력 확대에 동참하였다.

