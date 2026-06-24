Xinhua Silk Road: World Estates Influence Index lançado em Sichuan, sudoeste da China

PEQUIM, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- World Estates Influence Index foi lançado oficialmente em 20 de junho no Fórum de Cultura das Propriedades Rurais (região de Baijiu do rio Chishui), realizado na propriedade rural de Langjiu, na província de Sichuan, sudoeste da China, com a presença de 28 propriedades rurais de renome mundial na cerimônia de lançamento.

Foto de 20 de junho mostra a cerimônia de lançamento do World Estates Influence Index. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Elaborado pelo Instituto de Índices da Xinhua, o índice é o primeiro do gênero a adotar uma estrutura de avaliação multidimensional que abrange diferentes categorias de bebidas alcoólicas, regiões produtoras e contextos culturais. Realizou uma avaliação sistemática de 94 propriedades representativas de 23 países e regiões em seis continentes, estabelecendo um sistema de avaliação global que oferece forte poder explicativo, comparabilidade inter-regional e valor de referência estratégico.

Baseado em um modelo de avaliação em cinco dimensões que compreende enraizamento, força motriz, vitalidade, radiação e sustentabilidade, o índice classifica os 94 conjuntos amostrais em quatro níveis: 10 conjuntos principais, 35 conjuntos premium, 37 conjuntos principais e 12 conjuntos destacados.

Entre eles, a Langjiu Estate da China se destaca como a única propriedade baijiu chinesa a entrar no topo da linha, graças ao seu desempenho excepcional nas dimensões de radiação e sustentabilidade. Ao transformar criativamente o complexo processo de produção do baijiu em uma experiência imersiva para o visitante que atrai mais de 200.000 visitantes anualmente, a Langjiu Estate desenvolveu uma estrutura narrativa para as propriedades baijiu chinesas que ressoa com um público global, emergindo como um exemplo marcante do crescimento das plantações de bebidas alcoólicas chinesas.

Especialistas do setor acreditam que a divulgação do World Estates Influence Index não apenas fornece um parâmetro para que propriedades em todo o mundo possam medir e aprimorar seu desenvolvimento, mas também oferece orientações valiosas para o desenvolvimento imobiliário e internacional da indústria baijiu chinesa. Espera-se que o índice promova uma integração mais profunda e o desenvolvimento de maior qualidade de propriedades ao redor do mundo por meio do aprendizado mútuo entre civilizações.

O fórum foi organizado conjuntamente pelo Serviço de Informação Econômica da China e pela Sichuan Langjiu Co., Ltd. Com o tema "Herança e Inovação", o fórum, reunindo representantes de propriedades ao redor do mundo, serviu como uma plataforma de alto nível para diálogo e troca, com o objetivo de avançar a indústria global de vinhos e destilados, passando da preservação das tradições clássicas à criação de valor renovado, ao mesmo tempo em que apoiavam a internacionalização da cultura do álcool na China.

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FONTE Xinhua Silk Road