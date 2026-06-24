- Xinhua Silk Road: Lanzamiento del Índice de Influencia de los Patrimonios Mundiales en Sichuan, suroeste de China

PEKÍN, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de junio se lanzó de forma oficial el Índice Mundial de Influencia de Patrimonios Mundiales durante la celebración del Foro de Cultura de Fincas (Región de Baijiu del Río Chishui), en la Finca Langjiu, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Asistieron a la ceremonia de lanzamiento veintiocho propiedades de renombre mundial.

Photo taken on June 20 shows the launching ceremony of the World Estates Influence Index.

Elaborado por medio del Instituto de Índices Xinhua, este índice es el primero de su tipo en adoptar un marco de evaluación multidimensional que abarca diferentes categorías de bebidas alcohólicas, regiones de producción y contextos culturales. Realizó una evaluación sistemática de 94 bodegas representativas de 23 países y regiones de seis continentes, estableciendo un sistema de evaluación global que ofrece un gran poder explicativo, comparabilidad interregional y un valor de referencia estratégico.

Basado en un modelo de evaluación pentadimensional que comprende arraigo, fuerza impulsora, vitalidad, proyección y sostenibilidad, el índice clasifica las 94 propiedadees de muestra en cuatro niveles: 10 fincas líderes, 35 fincas premium, 37 fincas centrales y 12 fincas destacadas.

Entre ellas, la finca Langjiu de China sobresale como la única finca china de baijiu que ingresa al nivel líder, gracias a su desempeño sobresaliente en las dimensiones de proyección y sostenibilidad. Al transformar creativamente el complejo proceso de producción de baijiu en una experiencia inmersiva para el visitante que atrae a más de 200.000 visitantes anualmente, la finca Langjiu ha desarrollado un marco narrativo para las fincas chinas de baijiu que resuena con una audiencia global, erigiéndose como un ejemplo emblemático del auge de las fincas de licores chinas.

Los expertos del sector consideran que la publicación del Índice Mundial de Influencia de los Patrimonios no solo proporciona un punto de referencia para que las propiedades de todo el mundo midan y mejoren su desarrollo, sino que también ofrece una valiosa guía para el desarrollo internacional y a nivel local de la industria china del baijiu. Se espera que el índice promueva una mayor integración y un desarrollo de mayor calidad de las propiedades en todo el mundo mediante el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

El foro se organizó de forma conjunta por medio del Servicio de Información Económica de China y Sichuan Langjiu Co., Ltd. Con el tema "Herencia e Innovación", el foro, que reunió a representantes de fincas de todo el mundo, sirvió como una plataforma de alto nivel para el diálogo y el intercambio, con el objetivo de hacer avanzar la industria mundial del vino y las bebidas espirituosas desde la preservación de las tradiciones clásicas hasta la creación de valor renovado, al tiempo que se apoya la internacionalización de la cultura de las bebidas alcohólicas de China.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

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