Xinhua Silk Road：中国南西部の四川省で「世界エステート影響力指数」が発表

北京、2026年6月24日 /PRNewswire/ -- 6月20日、中国南西部の四川省にある郎酒エステートで開催されたエステート文化フォーラム（赤水河白酒産区）において、「世界エステート影響力指数」が正式に発表されました。発表式典には、世界的に著名な28のエステートが参加しました。

新華指数研究院が編纂したこの指数は、さまざまな種類のアルコール飲料、生産地域、文化的背景を網羅する多次元的な評価枠組みを採用した、この種の指数としては初めてのものです。この指数は、6大陸にわたる23の国・地域から選ばれた94の代表的なエステートについて体系的な評価を実施し、高い説明力、地域間の比較可能性、戦略的な参考価値を備えたグローバルな評価システムを確立しました。

Photo taken on June 20 shows the launching ceremony of the World Estates Influence Index. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

「定着力」「原動力」「活力」「波及力」「持続可能性」という5つの次元からなる評価モデルに基づき、この指数は調査対象となった94のエステートを以下の4つのランクに分類しています：10のリーディング・エステート、35のプレミアム・エステート、37のコア・エステート、および12のフィーチャード・エステート。

その中でも、中国の郎酒エステートは、波及力と持続可能性の面で卓越した実績を上げたことで、リーディング・ランクに選出された唯一の中国の白酒エステートとして際立っています。郎酒エステートは、複雑な白酒の製造工程を独創的にアレンジし、年間20万人以上の来場者を惹きつける没入型の体験へと変貌させました。これにより、世界中のオーディエンスの共感を呼ぶ中国白酒エステートの物語的枠組みを構築し、中国酒類エステートの台頭を示す象徴的な事例として頭角を現しています。

業界の専門家たちは、「世界エステート影響力指数」の発表が、世界中のエステートにとってその発展状況を測定・向上させるためのベンチマークとなるだけでなく、中国白酒産業におけるエステートを基盤とした発展や国際的な展開に向けた貴重な指針も提供すると見ています。この指数は、文明間の相互学習を通じて、世界中のエステートにおけるより深い統合と質の高い発展を促進することが期待されています。

このフォーラムは、China Economic Information ServiceとSichuan Langjiu Co., Ltd.が共同で主催しました。「継承と革新（Inheritance and Innovation）」をテーマに、世界各国のエステートの代表者が一堂に会したこのフォーラムは、対話と交流のためのハイレベルなプラットフォームとして機能し、伝統の継承から新たな価値の創造へと、世界のワイン・スピリッツ産業の発展を促進するとともに、中国の酒文化の国際化を支援することを目的としました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

SOURCE Xinhua Silk Road