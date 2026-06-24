Xinhua Silk Road: Se lanza el Índice de Influencia Inmobiliaria Mundial en Sichuan, suroeste de China

PEKÍN, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Índice de Influencia Inmobiliaria Mundial (World Estates Influence Index) se lanzó oficialmente el 20 de junio en el Foro de Cultura Inmobiliaria (Región del Baijiu del río Chishui), que se celebró en Langjiu Estate, en la provincia de Sichuan, suroeste de China, y contó con la asistencia de 28 fincas de renombre mundial a la ceremonia de lanzamiento.

Una foto tomada el 20 de junio muestra la ceremonia de lanzamiento del Índice de Influencia Inmobiliaria Mundial. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

El índice, elaborado por el Instituto de Índices de Xinhua, es el primero de su tipo en adoptar un marco de evaluación multidimensional que abarca diferentes categorías de bebidas alcohólicas, regiones de producción y contextos culturales. Se realizó una evaluación sistemática de 94 fincas representativas de 23 países y regiones de seis continentes, lo que permitió establecer un sistema de evaluación mundial con gran poder explicativo, comparabilidad interregional y valor de referencia estratégico.

Basado en un modelo de evaluación de cinco dimensiones —arraigo, fuerza impulsora, vitalidad, proyección y sostenibilidad—, el índice clasifica las 94 fincas de la muestra en cuatro categorías: 10 fincas líderes, 35 fincas premium, 37 fincas principales y 12 fincas destacadas.

Entre ellas, Langjiu Estate de China se destaca como la única finca productora de baijiu china en ingresar a la categoría de liderazgo, gracias a su excepcional desempeño en las dimensiones de proyección y sostenibilidad. Al transformar de manera creativa el complejo proceso de producción del baijiu en una experiencia inmersiva para los visitantes que atrae a más de 200.000 personas al año, Langjiu Estate ha desarrollado un marco narrativo para las fincas productoras de baijiu chinas que resuena con un público mundial y emerge como un ejemplo emblemático del auge de las fincas productoras de licor chinas.

Los expertos del sector creen que la publicación del Índice de Influencia Inmobiliaria Mundial no solo proporciona un punto de referencia para que las fincas de todo el mundo midan y potencien su desarrollo, sino que también ofrece una guía valiosa para el desarrollo, tanto a nivel de las fincas como a nivel internacional, del sector del baijiu de China. Se espera que el índice promueva una integración más profunda y un desarrollo de mayor calidad de las fincas de todo el mundo mediante el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

El foro fue organizado conjuntamente por China Economic Information Service y Sichuan Langjiu Co., Ltd. Bajo el lema "Herencia e innovación", el foro, que reunió a representantes de fincas de todo el mundo, sirvió como una plataforma de alto nivel para el diálogo y el intercambio, con el objetivo de impulsar el avance del sector mundial del vino y las bebidas espirituosas, desde la preservación de las tradiciones clásicas hasta la creación de valor renovado, a la vez que apoya la internacionalización de la cultura del licor de China.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

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FUENTE Xinhua Silk Road