新華絲路：世界酒莊影響力指數發佈

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新華絲路

24 6月, 2026, 21:41 CST

北京2026年6月24日 /美通社/ -- 6月20日，「世界酒莊影響力指數」在四川郎酒莊園舉辦的酒莊文化（赤水河左岸）大會上正式發佈，全球28家知名酒莊代表出席發佈儀式。

該指數由新華指數研究院編製，首次採用跨酒種、跨產區、跨文化的多元評價視角，對全球六大洲23個國家和地區的94家代表性酒莊進行系統性評估，構建了一套兼具解釋力、可比性與戰略參考性的全球酒莊多元評價體系。

圖為世界酒莊影響力指數發佈現場 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
圖為世界酒莊影響力指數發佈現場 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

「世界酒莊影響力指數」以扎根力、驅動力、生命力、輻射力、持久力搭建五維評價模型。依托該評價體系，全球94個樣本酒莊呈現清晰梯隊格局，分為領先級10家、優質級35家、中堅級37家、特色級12家。

其中，來自中國的郎酒莊園憑借在「輻射力」與「持久力」上的卓越表現，成為唯一躋身「領先級」的中國白酒酒莊。郎酒莊園將中國白酒複雜的「生長養藏」工藝體系，創造性地轉化為年接待超20萬人次的沉浸式體驗場景，成功構建了一套可與世界對話的白酒莊園敘事體系，成為中國酒莊崛起的標誌性範例。

業內專家認為，「世界酒莊影響力指數」的發佈，不僅為全球酒莊提供了對標發展的「參照系」，也為中國白酒的莊園化、國際化發展路徑提供了重要參考，將有力推動全球酒莊在文明互鑒中走向更高質量的融合發展。

酒莊文化（赤水河左岸）大會由中國經濟信息社、四川郎酒股份有限公司聯合舉辦，大會以「傳承與創新」為主題，匯聚全球酒莊智慧，搭建高端對話平台，推動全球酒業從「經典傳承」邁向「價值煥新」，助力中國酒業實現「文化出海」。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

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