Xinhua Silk Road: 중국 서남부 쓰촨서 세계 에스테이트 영향력 지수 출범

베이징 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 세계 에스테이트 영향력 지수(World Estates Influence Index)가 6월 20일 중국 서남부 쓰촨성 랑주 에스테이트(Langjiu Estate)에서 열린 에스테이트 문화 포럼(Estate Culture Forum)(츠수이강 바이주 지역)에서 공식 출범했다. 이날 출범식에는 세계적으로 유명한 28개 에스테이트가 참석했다.

신화 지수 연구원(Xinhua Indices Institute)이 편제한 이 지수는 다양한 주류 카테고리, 생산 지역, 문화적 배경을 아우르는 다차원 평가 체계를 채택한 첫 지수다. 이 지수는 6대륙의 국가 및 지역 23곳의 대표적 에스테이트 94곳을 체계적으로 평가해, 강력한 설명력과 지역 간 비교 가능성, 전략적 참고 가치를 제공하는 글로벌 평가 시스템을 구축했다.

Photo taken on June 20 shows the launching ceremony of the World Estates Influence Index. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

이 지수는 뿌리내림, 추진력, 활력, 확산력, 지속가능성으로 구성된 5차원 평가 모델을 기반으로 표본 에스테이트 94개를 선도 에스테이트 10곳, 프리미엄 에스테이트 35곳, 핵심 에스테이트 37곳, 특화 에스테이트 12곳, 이렇게 네 등급으로 분류한다.

이 가운데 중국의 랑주 에스테이트는 확산력과 지속가능성 차원에서 뛰어난 성과를 인정받아 중국 바이주 에스테이트 중에서는 유일하게 선도 등급에 진입했다. 랑주 에스테이트는 복잡한 바이주 생산 과정을 연간 20여만 명이 방문하는몰입형 방문객 경험으로 창의적으로 전환해 글로벌 관객에게 공감을 불러일으키는 중국 바이주 에스테이트의 서사 체계를 구축했으며 중국 주류 에스테이트 부상의 대표적 사례로 자리매김했다.

업계 전문가들은 세계 에스테이트 영향력 지수 발표가 전 세계 에스테이트가 발전 수준을 측정하고 향상할 수 있는 기준을 제공할 뿐만 아니라, 중국 바이주 산업의 에스테이트 기반 발전과 국제화에 귀중한 지침을 제공한다고 보고 있다. 이 지수는 문명 간 상호 학습을 통해 전 세계 에스테이트의 더 깊은 통합과 고품질 발전을 촉진할 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 포럼은 중국경제정보서비스(China Economic Information Service)와 쓰촨 랑주(Sichuan Langjiu Co., Ltd.)가 공동 주최했다. '계승과 혁신(Inheritance and Innovation)'을 주제로 열린 이번 포럼은 전 세계 에스테이트 대표들이 한자리에 모인 가운데, 중국 주류 문화의 국제화를 지원하는 동시에 글로벌 와인 및 증류주 산업이 고전적 전통의 보존에서 새로운 가치 창출로 나아가도록 촉진하는 고위급 대화와 교류의 장이 됐다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

SOURCE Xinhua Silk Road