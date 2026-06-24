Xinhua Silk Road: „World Estates Influence Index" in der südwestchinesischen Provinz Sichuan eingeführt

BEIJING, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der „World Estates Influence Index" wurde am 20. Juni auf dem „Estate Culture Forum" (Chishui-Fluss-Baijiu-Region) im Langjiu-Weingut in der südwestchinesischen Provinz Sichuan offiziell vorgestellt. An der Eröffnungszeremonie nahmen 28 weltweit renommierte Weingüter teil.

Photo taken on June 20 shows the launching ceremony of the World Estates Influence Index.

Der vom Xinhua Indices Institute erstellte Index ist der erste seiner Art, der ein mehrdimensionales Bewertungssystem verwendet, das verschiedene Kategorien alkoholischer Getränke, Produktionsregionen und kulturelle Hintergründe umfasst. Es führte eine systematische Untersuchung von 94 repräsentativen Gütern aus 23 Ländern und Regionen auf sechs Kontinenten durch und schuf damit ein globales Bewertungssystem, das sich durch hohe Erklärungskraft, regionenübergreifende Vergleichbarkeit und strategischen Referenzwert auszeichnet.

Der Index basiert auf einem fünfdimensionalen Bewertungsmodell, das sich aus den Faktoren Verwurzelung, Triebkraft, Vitalität, Ausstrahlung und Nachhaltigkeit zusammensetzt, und unterteilt die 94 untersuchten Gütern in vier Stufen: 10 führende Güter, 35 Premium-Güter, 37 Kern-Güter und 12 ausgewählte Güter.

Unter ihnen sticht das Langjiu Estate aus China als einziges chinesisches Baijiu-Weingut hervor, das es dank seiner herausragenden Leistungen in den Bereichen Ausstrahlung und Nachhaltigkeit in die Spitzenklasse geschafft hat. Der komplexe Baijiu-Herstellungsprozess wurde auf kreative Weise in ein fesselndes Besuchererlebnis umgesetzt, das jährlich mehr als 200.000 Besucher anzieht. So hat das Langjiu Estate einen narrativen Rahmen für chinesische Baijiu-Anwesen geschaffen, der bei einem weltweiten Publikum Anklang findet, und sich damit zu einem wegweisenden Beispiel für den Aufstieg chinesischer Spirituosenanwesen entwickelt.

Branchenexperten sind der Ansicht, dass die Veröffentlichung des „World Estates Influence Index" nicht nur einen Maßstab für Weingüter weltweit darstellt, anhand dessen sie ihre Entwicklung messen und vorantreiben können, sondern auch wertvolle Orientierungshilfen für die standortbezogene und internationale Entwicklung der chinesischen Baijiu-Industrie bietet. Der Index soll durch den gegenseitigen Austausch zwischen den Zivilisationen eine tiefere Integration und eine qualitativ hochwertigere Entwicklung von Gütern weltweit fördern.

Das Forum wurde gemeinsam vom China Economic Information Service und der Sichuan Langjiu Co., Ltd. organisiert. Das Forum steht unter dem Motto „Tradition und Innovation". Daran nahmen Vertreter von Weingütern aus aller Welt teil und es diente als hochrangige Plattform für Dialog und Austausch. Ziel war es, die globale Wein- und Spirituosenbranche voranzubringen – von der Bewahrung klassischer Traditionen bis hin zur Schaffung neuer Werte – und gleichzeitig die Internationalisierung der chinesischen Spirituosenkultur zu fördern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

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