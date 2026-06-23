Xinhua Silk Road: Indeks Pengaruh Estet Dunia dilancarkan di Sichuan, Barat Daya China

BEIJING, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Indeks Pengaruh Estet Dunia (World Estates Influence Index) telah dilancarkan secara rasmi pada 20 Jun sempena Forum Budaya Estet (Wilayah Baijiu Sungai Chishui) yang diadakan di Estet Langjiu di Wilayah Sichuan, barat daya China, dengan 28 estet terkenal di peringkat global menghadiri majlis pelancaran.

Photo taken on June 20 shows the launching ceremony of the World Estates Influence Index. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Disusun oleh Xinhua Indices Institute, indeks tersebut merupakan yang pertama seumpamanya yang menerima pakai rangka kerja penilaian pelbagai dimensi yang merangkumi kategori-kategori berbeza termasuk minuman beralkohol, wilayah pengeluaran dan latar belakang budaya. Ia menjalankan penilaian sistematik terhadap 94 estet perwakilan dari 23 negara dan wilayah di enam benua, sekali gus mewujudkan sistem penilaian global yang menawarkan kuasa penerangan yang kukuh, kebolehbandingan rentas wilayah dan nilai rujukan yang strategik.

Dibangunkan berasaskan model penilaian lima dimensi yang terdiri daripada akar umbi (rootedness), daya penggerak (driving force), daya hidup (vitality), penyebaran (radiation) dan kemampanan (sustainability), indeks tersebut mengklasifikasikan 94 estet sampel kepada empat peringkat: 10 estet peneraju, 35 estet premium, 37 estet teras dan 12 estet pilihan.

Antaranya, Estet Langjiu dari China menonjol sebagai satu-satunya estet baijiu China yang berjaya memasuki peringkat peneraju, hasil daripada prestasi cemerlangnya dalam dimensi penyebaran dan kemampanan. Dengan mengubah secara kreatif proses pengeluaran baijiu yang kompleks kepada pengalaman pelawat yang imersif dan menarik lebih daripada 200,000 pengunjung setiap tahun, Estet Langjiu telah membangunkan kerangka naratif untuk estet baijiu China yang diterima baik oleh khalayak global, sekali gus muncul sebagai contoh penting bagi kebangkitan estet minuman keras China.

Pakar industri percaya bahawa penerbitan Indeks Pengaruh Estet Dunia bukan sahaja menyediakan penanda aras kepada estet di seluruh dunia untuk mengukur dan meningkatkan pembangunannya, malah turut menawarkan panduan berharga untuk pembangunan berasaskan estet dan bertaraf antarabangsa dalam industri baijiu China. Indeks tersebut dijangka menggalakkan integrasi yang lebih mendalam serta pembangunan estet yang berkualiti lebih tinggi di seluruh dunia melalui pembelajaran bersama antara tamadun.

Forum tersebut dianjurkan secara bersama oleh China Economic Information Service dan Sichuan Langjiu Co., Ltd. Bertemakan "Inheritance and Innovation" ("Pewarisan dan Inovasi"), forum itu menghimpunkan wakil daripada estet seluruh dunia dan berfungsi sebagai platform peringkat tinggi untuk dialog dan pertukaran, dengan tujuan untuk memajukan industri wain dan minuman keras global bermula daripada pemeliharaan tradisi klasik kepada penciptaan nilai diperbaharui, di samping menyokong usaha pengantarabangsaan budaya minuman keras China.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351054.html

SOURCE Xinhua Silk Road