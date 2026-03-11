Yang Chaobin, da Huawei, sobre a construção de um mundo inteligente e melhor com 5G-A e U6GHz

BARCELONA, Espanha, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório de notícias do Telecom Review Group:

À medida que a IA remodela os setores e as experiências dos consumidores a uma velocidade sem precedentes, a era da IA móvel está impondo novas exigências transformadoras às redes, tornando o 5G-A fundamental para preencher a lacuna entre gerações e revelar todo o valor da conectividade inteligente. Durante o Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Yang Chaobin, CEO do ICT Business Group da Huawei, pediu à indústria de TIC para que intensificasse os esforços no sentido de garantir que todos possam ter acesso à via rápida da IA, desde a implantação do 5G-A e do novo espectro para apoiar aplicações de IA, até à expansão do acesso em comunidades carentes.

Novas demandas de rede na era da IA móvel

Yang começou por referir que, nos últimos dois anos, a utilização diária global de tokens aumentou quase 300 vezes. Tendo isso em mente, Yang reconheceu:

"A era da inteligência está se aproximando rapidamente. Novos aplicativos de IA estão surgindo todos os dias e, portanto, é hora de a indústria se unir para liberar todo o potencial do 5G-A. Devemos utilizar com eficiência novos recursos de espectro, como o U6 GHz, para criar novo valor para o setor, abrindo caminho para a evolução para o 6G."

Para alcançar isso, Yang explicou que as redes devem deixar de ser centradas no downlink e fornecer largura de banda ultra-alta tanto para o uplink quanto para o downlink, a fim de oferecer suporte a trocas de dados multimodais entre dispositivos e nuvens para IA. Ele acrescentou que as redes devem fornecer conectividade segura, confiável e com latência ultrabaixa para dar suporte à colaboração em tempo real com IA e à tomada de decisões inteligentes.

Preenchendo a lacuna intergeracional com 5G-A e abordando os desequilíbrios globais

A rápida evolução da IA está diminuindo significativamente a lacuna de recursos de rede da janela intergeracional da comunicação móvel. Yang enfatizou que o 5G-A não só serve como ponte entre gerações, mas também adapta suas capacidades aprimoradas às necessidades de um mercado em constante mudança.

O compromisso da Huawei em preparar o caminho para o 6G reflete-se no seu trabalho para chegar a um consenso sobre a definição do 6G, os casos de uso e as tecnologias candidatas. Com os padrões 6G esperados para 2029, os próximos cinco anos serão críticos para o desenvolvimento de serviços de IA móvel. Essa "janela de período dourada" será impulsionada pelo 5G-A, alavancando totalmente seus benefícios tecnológicos.

Destacando o foco necessário para alcançar a implantação do 6G, Yang enfatizou: "A IA não vai esperar; portanto, a tarefa central para o nosso setor é identificar como aproveitar as redes 5G-A para atender a essas demandas em rápido desenvolvimento". Ele acrescentou que essa tarefa central envolve fornecer 10 Gbps de downlink e 1 Gbps de uplink (em comparação com o uplink de nível 4G atual), juntamente com novas tecnologias de IoT, como RedCap e IoT passiva, ao mesmo tempo em que levanta novas questões sobre como garantir retornos justos para os investidores em redes.

"Nos próximos anos, devemos trabalhar juntos. É assim que atenderemos às crescentes demandas da IA. Ao explorar a fronteira tecnológica, também devemos enfrentar a realidade do desequilíbrio do desenvolvimento global", observou Yang.

Ele explicou que 300 milhões de pessoas ainda não têm cobertura móvel, uma exclusão digital que corre o risco de aumentar à medida que a IA se acelera. Para isso, é necessária uma inovação contínua por meio de portfólios diversificados e do desenvolvimento de soluções econômicas. O inovador RuralStar da Huawei, implantado em mais de 80 países, já conectou 170 milhões de pessoas, possibilitando a educação digital no Quênia por meio das salas de aula DigiTruck, serviços financeiros em aldeias em Bangladesh e atendimento médico remoto na Argentina.

Habilitando soluções alimentadas por 5G-A com a frequência U6 GHz

O 5G-A foi expandido para mais de 300 cidades em todo o mundo e está pronto para o próximo salto. Com os recursos da banda C escassos em muitas regiões, a banda de 6 GHz está se tornando a chave para aumentar a capacidade da rede, agora reconhecida como uma banda de frequência convencional para futuras comunicações móveis após discussões na WRC e já compatível com chips de dispositivos 5G-A maduros e infraestrutura industrial.

"A era da inteligência está se acelerando. Nos próximos cinco anos, devemos trabalhar juntos para atender às demandas dos serviços de IA por meio da comercialização em larga escala do 5G-A", concluiu Yang.

