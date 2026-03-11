La construction d'un monde plus intelligent grâce à la 5G-A et à l'U6GHz, selon Yang Chaobin, de Huawei

BARCELONE, Espagne, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Rapport d'actualité de Telecom Review Group :

Alors que l'IA révolutionne les secteurs et les expériences des consommateurs à une vitesse sans précédent, l'ère de l'IA mobile impose de nouvelles exigences transformatrices aux réseaux, faisant de la 5G-A un élément clé pour combler le fossé entre les générations et débloquer toute la valeur de la connectivité intelligente. Lors du Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Yang Chaobin, PDG du ICT Business Group de Huawei, a invité le secteur des TIC à intensifier ses efforts afin que chacun puisse accéder rapidement aux technologies d'IA, depuis le déploiement de la 5G-A et du nouveau spectre pour soutenir les applications d'IA, jusqu'au développement de l'accès dans les communautés mal desservies.

Nouvelles exigences en matière de réseaux à l'ère de l'IA mobile

M. Chaobin a commencé par rappeler qu'au cours des deux dernières années, l'utilisation quotidienne des jetons a été multipliée par près de 300. Compte tenu de cela, il a déclaré :

« L'ère de l'intelligence approche à grands pas. De nouvelles applications d'IA apparaissent quotidiennement, et il est donc temps pour le secteur de s'unir afin d'exploiter tout le potentiel de la 5G-A. Il est essentiel d'utiliser efficacement les nouvelles ressources du spectre telles que la bande U6 GHz afin de créer une nouvelle valeur pour le secteur tout en ouvrant la voie à l'évolution vers la 6G. »

Pour y parvenir, M. Chaobin a expliqué que les réseaux doivent s'éloigner d'une approche centrée sur la liaison descendante et fournir une bande passante ultra-élevée à la fois pour la liaison ascendante et la liaison descendante afin de prendre en charge les échanges de données multimodales entre les appareils et les clouds pour l'IA. Il a rajouté que les réseaux doivent fournir une connectivité sécurisée, fiable et à très faible latence afin de soutenir la collaboration en temps réel des IA et la prise de décision intelligente.

Combler le fossé entre les générations grâce à la 5G-A et remédier aux déséquilibres mondiaux

L'évolution rapide de l'IA réduit considérablement l'écart en matière de capacités réseau entre les différentes générations de communications mobiles. M. Chaobin a souligné que la 5G-A non seulement sert de pont entre les générations, mais qu'elle adapte également ses capacités améliorées aux besoins d'un marché en constante évolution.

L'engagement de Huawei à préparer la voie pour la 6G se reflète dans son travail en vue d'un consensus sur la définition de la 6G, les cas d'utilisation et les technologies candidates. Alors que les standards 6G devraient être publiés en 2029, les cinq prochaines années seront déterminantes pour le développement des services d'IA mobile. Cette « fenêtre d'opportunités » sera alimentée par la 5G-A, en tirant pleinement parti de ses avantages technologiques.

M. Chaobin a insisté sur l'importance du déploiement de la 6G : « L'IA n'attendra pas. Par conséquent, l'enjeu principal pour notre secteur est de savoir comment tirer parti des réseaux 5G-A pour répondre à ces demandes en pleine expansion ». Il a ajouté que cette mission principale consiste à livrer une liaison descendante de 10 Gbps et une liaison ascendante de 1 Gbps (contre une liaison ascendante de niveau 4G aujourd'hui), ainsi que de nouvelles technologies IoT telles que RedCap et l'IoT passif, tout en soulevant de nouvelles questions concernant la garantie d'un rendement équitable pour les investisseurs dans les réseaux.

« Dans les années à venir, il est essentiel que nous collaborions. C'est ainsi que nous répondrons aux exigences toujours plus fortes de l'IA. Tout en explorant la frontière technologique, nous devons également faire face à la réalité du déséquilibre du développement mondial », a souligné M. Chaobin.

Il a ainsi expliqué que 300 millions de personnes ne bénéficient toujours pas de couverture mobile, ce qui constitue une fracture numérique susceptible de s'accentuer avec l'accélération de l'IA. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en œuvre une innovation continue à travers des portefeuilles diversifiés et la conception de solutions rentables. Le système innovant RuralStar de Huawei, déployé dans plus de 80 pays, a déjà permis de connecter 170 millions de personnes, facilitant l'éducation numérique au Kenya grâce aux salles de classe mobiles DigiTruck, les services financiers au niveau des villages au Bangladesh et les soins médicaux à distance en Argentine.

Mise en œuvre de solutions alimentées par la 5G-A avec la fréquence U6GHz

La 5G-A a été déployée dans plus de 300 villes à travers le monde et est prête pour la prochaine étape. Les ressources en bande C étant rares dans de nombreuses régions, la bande U6 GHz apparaît comme la solution pour augmenter la capacité des réseaux. Elle est désormais considérée comme une bande de fréquence majeure pour les futures communications mobiles à la suite des discussions de la CMR, et est déjà prise en charge par des puces d'appareils 5G-A et une infrastructure industrielle matures.

« L'ère de l'intelligence s'accélère. Au cours des cinq prochaines années, nous devons travailler ensemble afin de répondre aux demandes de services d'IA par la commercialisation à grande échelle de la 5G-A », a conclu M. Chaobin.

