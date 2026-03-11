Yang Chaobin de Huawei habla sobre la construcción de un mundo inteligente con 5G-A y U6GHz

BARCELONA, España, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe de Telecom Review Group:

A medida que la IA transforma las industrias y las experiencias de los consumidores a una velocidad sin precedentes, la era de la IA móvil impone nuevas y transformadoras demandas a las redes, lo que hace que el 5G-A sea crucial para cerrar la brecha intergeneracional y liberar todo el valor de la conectividad inteligente. Durante el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Yang Chaobin, consejero delegado del Grupo de Negocios de TIC de Huawei, instó a la industria de las TIC a intensificar sus esfuerzos para garantizar que todos puedan acceder a la vía rápida de la IA, desde la implementación del 5G-A y un nuevo espectro para respaldar las aplicaciones de IA, hasta la expansión del acceso en comunidades desatendidas.

Nuevas demandas de red en la era de la IA móvil

Yang comenzó señalando que, en los últimos dos años, el uso diario global de tokens se ha multiplicado por casi 300. Teniendo esto en cuenta, Yang reconoció:

"La era inteligente se acerca rápidamente. Cada día surgen nuevas aplicaciones de IA, por lo que es hora de que la industria se una para liberar todo el potencial del 5G-A. Debemos utilizar eficientemente los nuevos recursos del espectro, como U6 GHz, para generar nuevo valor para la industria y, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la evolución al 6G".

Para lograrlo, Yang explicó que las redes deben dejar de centrarse en el enlace descendente y ofrecer un ancho de banda ultraalto tanto para el enlace ascendente como para el descendente, a fin de respaldar el intercambio de datos multimodales entre dispositivos y nubes para la IA. Añadió que las redes deben proporcionar una conectividad segura, fiable y de latencia ultrabaja para facilitar la colaboración de la IA en tiempo real y la toma de decisiones inteligente.

Reducir la brecha intergeneracional con 5G-A y abordar los desequilibrios globales

La rápida evolución de la IA está reduciendo significativamente la brecha de capacidad de red en la ventana intergeneracional de las comunicaciones móviles. Yang enfatizó que 5G-A no solo sirve como puente entre generaciones, sino que también adapta sus capacidades mejoradas a las necesidades de un mercado en constante evolución.

El compromiso de Huawei de allanar el camino para el 6G se refleja en su trabajo para lograr un consenso sobre la definición, los casos de uso y las tecnologías candidatas del 6G. Con los estándares 6G previstos para 2029, los próximos cinco años serán cruciales para el desarrollo de servicios de IA móvil. Esta "ventana dorada" será impulsada por 5G-A, que aprovechará al máximo sus beneficios tecnológicos.

Destacando el enfoque necesario para lograr el despliegue del 6G, Yang subrayó: "La IA no esperará; por lo tanto, la tarea central de nuestra industria es identificar cómo aprovechar las redes 5G-A para satisfacer estas demandas en rápida evolución". Agregó que esta tarea central implica entregar un enlace descendente de 10 Gbps y un enlace ascendente de 1 Gbps (en comparación con el enlace ascendente de nivel 4G actual), junto con nuevas tecnologías de IoT como RedCap e IoT pasiva, al tiempo que plantea nuevas preguntas sobre cómo garantizar retornos justos para los inversores de la red.

"En los próximos años, debemos trabajar juntos. Así es como responderemos a la creciente demanda de IA. Al explorar la frontera tecnológica, también debemos afrontar la realidad del desequilibrio en el desarrollo global", señaló Yang.

Explicó que 300 millones de personas aún carecen de cobertura móvil, una brecha digital que corre el riesgo de ampliarse con el avance de la IA. Cerrarla requiere innovación continua mediante diversas carteras de espectro y un diseño de soluciones rentable. El innovador RuralStar de Huawei, compatible con todos los escenarios, implementado en más de 80 países, ya ha conectado a 170 millones de personas, facilitando la educación digital en Kenia a través de aulas DigiTruck, servicios financieros a nivel de aldea en Bangladesh y atención médica remota en Argentina.

Habilitando soluciones impulsadas por 5G-A con la frecuencia U6GHz

5G-A se ha extendido a más de 300 ciudades en todo el mundo y está listo para el siguiente paso. Dada la escasez de recursos en la banda C en muchas regiones, la banda de 6 GHz se perfila como la clave para aumentar la capacidad de las redes. Tras los debates de WRC, ahora se reconoce como la banda de frecuencia principal para las comunicaciones móviles del futuro y ya cuenta con el respaldo de chips para dispositivos 5G-A maduros y de la infraestructura industrial.

"La era inteligente se está acelerando. En los próximos cinco años, debemos colaborar para satisfacer la demanda de servicios de IA mediante la comercialización a gran escala de 5G-A", concluyó Yang.

