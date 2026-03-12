Yang Chaobin ze společnosti Huawei o budování lepšího inteligentního světa s 5G-A a U6GHz

BARCELONA, Španělsko, 12. března 2026 /PRNewswire/ – Zpráva společnosti Telecom Review Group:

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence nebývalou rychlostí přetváří průmyslová odvětví a prožitek spotřebitelů, klade éra mobilní umělé inteligence na sítě nové, transformační nároky, takže 5G-A má zásadní význam pro překlenutí mezigenerační propasti a uvolnění plné hodnoty inteligentní konektivity. Během veletrhu Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 vyzval Yang Chaobin, generální ředitel skupiny ICT Business Group společnosti Huawei, celé odvětví informačních a komunikačních technologií, aby zintenzivnilo úsilí o zajištění přístupu všech k rychlému rozvoji umělé inteligence: od zavádění 5G-A a nového spektra pro podporu aplikací umělé inteligence až po rozšíření přístupu v komunitách s nedostatečnou dostupností.

Nové požadavky na sítě v éře mobilní umělé inteligence

Yang na úvod uvedl, že za poslední dva roky vzrostlo celosvětové denní používání tokenů téměř 300krát. S ohledem na tuto skutečnost Yang prohlásil:

„Inteligentní éra se rychle blíží. Každý den se objevují nové aplikace umělé inteligence, a proto je načase, aby se odvětví spojilo a plně využilo potenciál 5G-A. Musíme efektivně využívat nové zdroje spektra, jako je U6 GHz, abychom vytvořili novou hodnotu pro průmysl a zároveň připravili půdu pro přechod na 6G."

Aby toho bylo možné dosáhnout, musí se sítě přestat soustřeďovat na downlink a začít poskytovat velmi vysokou šířku pásma pro uplink i downlink, aby byla možná multimodální výměna dat mezi zařízeními a cloudy pro umělou inteligenci. Dodal, že sítě musejí poskytovat bezpečné, spolehlivé připojení s velmi nízkou latencí, aby podporovaly spolupráci a inteligentní rozhodování v reálném čase.

Překlenutí mezigenerační propasti pomocí 5G-A a řešení globální nerovnováhy

Rychlý vývoj umělé inteligence významně zmenšuje mezery ve schopnostech sítě mobilní komunikace mezi generacemi. Yang zdůraznil, že 5G-A slouží nejen jako most mezi generacemi, ale také přizpůsobuje své rozšířené schopnosti potřebám neustále se měnícího trhu.

Závazek společnosti Huawei připravit půdu pro 6G se odráží v její práci na dosažení konsensu ohledně definice 6G, případů použití a vhodných technologií. Vzhledem k tomu, že standardy 6G se očekávají v roce 2029, bude příštích pět let pro rozvoj mobilních služeb AI rozhodujících. Toto „zlaté okno" bude řízeno technologií 5G-A a plně využije její technologické výhody.

Yang zdůraznil, že je třeba se zaměřit na zavedení 6G: „Umělá inteligence nepočká, a proto je hlavním úkolem našeho odvětví určit, jak využít sítě 5G-A k uspokojení těchto rychle se rozvíjejících požadavků." Dodal, že tento hlavní úkol zahrnuje poskytování downlinku o rychlosti 10 Gb/s a uplinku o rychlosti 1 Gb/s (oproti dnešnímu uplinku na úrovni 4G) spolu s novými technologiemi internetu věcí, jako jsou RedCap a pasivní internet věcí, a zároveň vyvolává nové otázky ohledně zajištění férové návratnosti pro investory do sítí.

„V nadcházejících letech musíme spolupracovat. Tímto způsobem se vyrovnáme s rostoucími nároky umělé inteligence. Při zkoumání technologických hranic musíme také čelit realitě nerovnováhy globálního rozvoje," poznamenal Yang.

Vysvětlil, že 300 milionů lidí stále nemá žádné mobilní pokrytí – tato digitální propast se může s akcelerující umělou inteligencí dále prohlubovat. Její překonání vyžaduje neustálé inovace prostřednictvím rozmanitých portfolií spektra a nákladově efektivního návrhu řešení. Inovativní systém RuralStar společnosti Huawei pro všechny scénáře, který je nasazen ve více než 80 zemích, již umožnil připojení 170 milionů lidí, digitální vzdělávání v Keni prostřednictvím učeben DigiTruck, finanční služby na úrovni vesnic v Bangladéši a vzdálenou lékařskou péči v Argentině.

Umožnění řešení založených na 5G-A s frekvencí U6GHz

5G-A se rozšířila do více než 300 měst po celém světě a je připravena na další skok. Vzhledem k nedostatku zdrojů v pásmu C v mnoha regionech se pásmo U6 GHz stává klíčem k zajištění větší kapacity sítě – po diskusích WRC je nyní považováno za hlavní frekvenční pásmo pro budoucí mobilní komunikace a je již podporováno vyspělými čipy pro zařízení 5G-A a průmyslovou infrastrukturou.

„Inteligentní éra se zrychluje. V příštích pěti letech musíme spolupracovat, abychom splnili požadavky na služby AI prostřednictvím rozsáhlé komercializace 5G-A," uzavřel Yang.

