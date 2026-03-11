Yang Chaobin, de Huawei, habla sobre la construcción de un mundo inteligente mejor con 5G-A y U6GHz

BARCELONA, España, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe de noticias de Telecom Review Group:

A medida que la IA transforma las industrias y las experiencias de los consumidores a una velocidad sin precedentes, la era de la IA móvil está imponiendo nuevas exigencias transformadoras a las redes, lo que hace que el 5G-A sea fundamental para cerrar la brecha intergeneracional y aprovechar todo el valor de la conectividad inteligente. Durante el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Yang Chaobin, director ejecutivo del Grupo Empresarial de TIC de Huawei, hizo un llamado al sector de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para que intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar que todos puedan acceder a la vía rápida de la IA, desde el despliegue de 5G-A y un nuevo espectro para dar soporte a las aplicaciones de IA, hasta la expansión del acceso en las comunidades desatendidas.

Nuevas exigencias de red en la era de la IA móvil

Yang comenzó diciendo que, en los últimos dos años, el uso diario de tokens a nivel mundial se ha multiplicado casi por 300. Teniendo esto en cuenta, Yang reconoció:

"La era inteligente se acerca rápidamente. Cada día surgen nuevas aplicaciones de IA, por lo que es hora de que el sector se una para liberar todo el potencial del 5G-A. Debemos utilizar de manera eficiente los nuevos recursos del espectro, como el U6 GHz, para crear nuevo valor para el sector y al mismo tiempo allanar el camino para la evolución hacia el 6G".

Para lograrlo, Yang explicó que las redes deben dejar de centrarse en el enlace descendente y ofrecer un ancho de banda ultraalto tanto para el enlace ascendente como para el descendente, con el fin de admitir intercambios de datos multimodales entre dispositivos y nubes para la IA. Agregó que las redes deben proporcionar una conectividad segura, confiable y con una latencia ultrabaja para permitir la colaboración en tiempo real mediante IA y la toma de decisiones inteligentes.

Cerrar la brecha intergeneracional con 5G-A y abordar los desequilibrios mundiales

La rápida evolución de la IA está reduciendo de manera significativa la brecha de capacidad de red de la ventana intergeneracional de la comunicación móvil. Yang destacó que el 5G-A no solo sirve como puente entre generaciones, sino que también adapta sus capacidades mejoradas a las necesidades de un mercado en constante cambio.

El compromiso de Huawei de allanar el camino para el 6G se refleja en su labor para alcanzar un consenso sobre la definición del 6G, los casos de uso y las tecnologías candidatas. Con la llegada de los estándares 6G prevista para 2029, los próximos cinco años serán fundamentales para el desarrollo de los servicios de IA móvil. Esta "ventana de oportunidad" estará impulsada por la tecnología 5G-A, que aprovechará al máximo sus beneficios tecnológicos.

Al destacar la importancia de centrarse en el despliegue de la tecnología 6G, Yang destacó: "La IA no esperará; por lo tanto, la tarea principal de nuestro sector es identificar cómo aprovechar las redes 5G-A para satisfacer estas demandas en rápido desarrollo". Agregó que esta tarea fundamental implica proporcionar un enlace descendente de 10 Gbps y un enlace ascendente de 1 Gbps (en comparación con el enlace ascendente actual de nivel 4G), junto con nuevas tecnologías de IoT como RedCap e IoT pasivo, a la vez que se plantean nuevas cuestiones sobre cómo garantizar una rentabilidad justa para los inversionistas en redes.

"En los próximos años, debemos trabajar juntos. Así es como vamos a satisfacer la creciente demanda de IA. Mientras exploramos la frontera tecnológica, también debemos afrontar la realidad del desequilibrio en el desarrollo mundial", señaló Yang.

Explicó que 300 millones de personas siguen sin tener cobertura móvil, una brecha digital que corre el riesgo de ampliarse a medida que se acelera la IA. Para cerrarla, se requiere una innovación continua a través de carteras de espectro diversas y el diseño de soluciones rentables. El innovador RuralStar de Huawei, que se adapta a todo tipo de escenarios y está implementado en más de 80 países, ya ha conectado a 170 millones de personas, lo que ha posibilitado la educación digital en Kenia a través de aulas DigiTruck, servicios financieros a nivel de aldea en Bangladesh y atención médica remota en Argentina.

Habilitación de soluciones con tecnología 5G-A con la frecuencia U6GHz

El 5G-A se ha expandido a más de 300 ciudades en todo el mundo y está listo para el próximo salto. Como los recursos de banda C son escasos en muchas regiones, la banda U6 GHz está surgiendo como la clave para aumentar la capacidad de red, ahora se reconoce como una banda de frecuencias principal para las comunicaciones móviles del futuro luego de los debates de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR), y ya cuenta con el respaldo de chips para dispositivos 5G-A maduros y de la infraestructura del sector.

"La era inteligente se está acelerando. En los próximos cinco años, debemos trabajar juntos para satisfacer las demandas de los servicios de IA mediante la comercialización a gran escala del 5G-A", concluyó Yang.

Acerca de Telecom Review Group

Telecom Review Group, un conglomerado de medios especializado en la cobertura y los eventos relacionados con las TIC, fundó su edición insignia, Telecom Review, en 2005. Hoy en día, Telecom Review es la plataforma de medios líder a nivel mundial en TIC. Con diferentes ediciones que cubren las novedades de todo el sector en Medio Oriente, Europa, Asia-Pacífico, África y América, Telecom Review Group se ha ganado una excelente reputación por garantizar contenidos de calidad, ofrecer información confiable y abordar los temas más destacados. Además, Telecom Review Group fue pionera en el lanzamiento de boletines electrónicos y revistas digitales interactivas, y organiza periódicamente paneles virtuales y seminarios web relevantes centrados en las TIC. Obtenga más información en: www.telecomreviewgroup.com

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FUENTE Telecom Review Group