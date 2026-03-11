Ông Yang Chaobin của Huawei chia sẻ về xây dựng một thế giới thông minh tốt đẹp hơn với 5G-A và U6GHz

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ Telecom Review Group:

(PRNewsfoto/GUANGDONG BOYA PUBLIC RELATIONS CO., LTD)

Khi AI định hình lại các ngành và trải nghiệm của người tiêu dùng với tốc độ chưa từng có, kỷ nguyên AI di động đang đặt ra những yêu cầu mới mang tính biến đổi đối với các mạng, khiến 5G-A trở nên quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ và mở khóa toàn bộ giá trị của kết nối thông minh. Trong Triển lãm di động toàn cầu (MWC) Barcelona 2026, Yang Chaobin, Giám đốc điều hành Nhóm Kinh doanh ICT của Huawei, đã kêu gọi ngành ICT tăng cường nỗ lực nhằm đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận nhanh AI, từ việc triển khai 5G-A và phổ tần mới để hỗ trợ các ứng dụng AI, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận ở các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.

Nhu cầu mạng mới trong kỷ nguyên AI di động

Ông Yang bắt đầu bằng việc cho biết rằng trong hai năm qua, việc sử dụng token hàng ngày trên toàn cầu đã tăng gần 300 lần. Lưu ý điều này, ông Yang nhận định:

"Kỷ nguyên thông minh đang đến rất nhanh. Các ứng dụng AI mới xuất hiện mỗi ngày, và đã đến lúc toàn ngành cùng hợp tác để khai thác toàn bộ tiềm năng của 5G-A. Chúng ta phải tận dụng hiệu quả các tài nguyên phổ tần mới như U6 GHz để tạo ra giá trị mới cho ngành, đồng thời mở đường cho phát triển lên 6G".

Để đạt được điều này, ông Yang giải thích rằng mạng lưới phải chuyển đổi khỏi mô hình tập trung vào đường truyền tải xuống và cung cấp băng thông siêu cao cho cả đường truyền tải lên và xuống nhằm hỗ trợ trao đổi dữ liệu đa phương thức giữa thiết bị và đám mây phục vụ AI. Ông nói thêm rằng mạng cần cung cấp kết nối an toàn, tin cậy và độ trễ siêu thấp để hỗ trợ hợp tác AI thời gian thực và ra quyết định thông minh.

Thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ mạng với 5G-A và giải quyết tình trạng mất cân bằng toàn cầu

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thu hẹp đáng kể khoảng cách về năng lực mạng trong giai đoạn chuyển giao giữa các thế hệ mạng. Ông Yang nhấn mạnh rằng 5G-A không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa các thế hệ mà còn điều chỉnh các khả năng nâng cao của nó theo nhu cầu của thị trường luôn thay đổi.

Cam kết của Huawei trong việc mở đường cho 6G được phản ánh trong nỗ lực hướng tới sự đồng thuận về định nghĩa 6G, trường hợp sử dụng và công nghệ ứng cử viên. Với các tiêu chuẩn 6G được mong đợi vào năm 2029, 5 năm tới sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của các dịch vụ AI di động. "Giai đoạn vàng" này sẽ được thúc đẩy bởi 5G-A, tận dụng tối đa lợi ích công nghệ của nó.

Nhấn mạnh trọng tâm cần thiết để triển khai 6G, ông Yang nhấn mạnh, "AI sẽ không chờ đợi; do đó, nhiệm vụ trọng tâm của ngành chúng ta là xác định cách tận dụng mạng 5G-A để đáp ứng những nhu cầu đang phát triển nhanh chóng này". Ông nói thêm rằng nhiệm vụ trung tâm này bao gồm việc cung cấp đường truyền tải xuống 10 Gbps và đường truyền tải lên 1 Gbps (so với đường truyền tải lên cấp 4G hiện nay), cùng với các công nghệ IoT mới như RedCap và IoT thụ động, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về việc đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho các nhà đầu tư mạng.

"Trong những năm tới, chúng ta phải làm việc cùng nhau. Đây là cách chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu bùng nổ của AI. Trong khi khám phá ranh giới công nghệ, chúng ta cũng phải đối mặt với thực tế mất cân bằng phát triển toàn cầu", ông Yang lưu ý.

Ông giải thích rằng 300 triệu người vẫn thiếu kết nối di động - khoảng cách kỹ thuật số có nguy cơ mở rộng khi AI tăng tốc. Việc thu hẹp khoảng cách đó đòi hỏi sự đổi mới liên tục thông qua danh mục đầu tư quang phổ đa dạng và thiết kế giải pháp hiệu quả về chi phí. RuralStar mọi kịch bản sáng tạo của Huawei, được triển khai tại hơn 80 quốc gia, đã kết nối được 170 triệu người, tạo điều kiện cho giáo dục kỹ thuật số ở Kenya thông qua các lớp học DigiTruck, dịch vụ tài chính cấp làng ở Bangladesh và chăm sóc y tế từ xa ở Argentina.

Tạo điều kiện cho các giải pháp dựa trên 5G-A với tần số U6GHz

5G-A đã vươn tới hơn 300 thành phố trên toàn cầu và sẵn sàng cho bước nhảy vọt tiếp theo. Với tài nguyên băng tần C khan hiếm ở nhiều khu vực, băng tần U6 GHz đang nổi lên là chìa khóa để mở khóa dung lượng mạng lớn hơn - hiện được công nhận là băng tần chủ đạo cho truyền thông di động tương lai sau các cuộc thảo luận của WRC và đã được hỗ trợ bởi chip thiết bị 5G-A đã hoàn thiện và cơ sở hạ tầng ngành.

"Kỷ nguyên thông minh đang tăng tốc. Trong 5 năm tới, chúng ta phải hợp tác để đáp ứng nhu cầu của các dịch vụ AI thông qua việc thương mại hóa quy mô lớn 5G-A", ông Yang kết luận.

Giới thiệu về Telecom Review Group

Telecom Review Group, một tập đoàn truyền thông chuyên về đưa tin và sự kiện ICT, đã ra mắt ấn phẩm chủ lực của mình, Telecom Review, vào năm 2005. Ngày nay, Telecom Review là nền tảng truyền thông ICT hàng đầu thế giới. Với các phiên bản khác nhau cập nhật toàn diện về ngành ở Trung Đông, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Châu Mỹ, Telecom Review Group đã đạt được danh tiếng tuyệt vời trong việc đảm bảo nội dung chất lượng, cung cấp thông tin đáng tin cậy và đưa tin về các chủ đề nổi bật nhất. Hơn nữa, Telecom Review Group đã đi tiên phong trong việc ra mắt các bản tin điện tử và tạp chí lật kỹ thuật số và tổ chức kịp thời các buổi tọa đàm và hội thảo trực tuyến chuyên về ICT. Tìm hiểu thêm tại: www.telecomreviewgroup.com

Liên hệ

Truyền thông

[email protected]

SOURCE Telecom Review Group