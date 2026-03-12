Ян Чаобинь из Huawei о создании более совершенного интеллектуального мира с помощью 5G-A и U6 Ггц

БАРСЕЛОНА, Испания, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж от Telecom Review Group:

По мере того, как искусственный интеллект с беспрецедентной скоростью преобразует отрасли и пользовательский опыт, эпоха мобильного ИИ предъявляет новые трансформационные требования к сетям, делая 5G-Advanced (5G-A) ключевой технологией для преодоления межпоколенческого разрыва и раскрытия полного потенциала интеллектуальной связи. В ходе Всемирного мобильного конгресса (MWC) в Барселоне в 2026 году Ян Чаобинь (Yang Chaobin), генеральный директор бизнес-группы Huawei по ИКТ, призвал отрасль ИКТ активизировать усилия для обеспечения доступа всех пользователей к плодам ускоренного развития ИИ, от развертывания сетей 5G-A и использования нового спектра для поддержки приложений ИИ до расширения доступа в регионах с недостаточным уровнем обеспеченности услугами.

Новые требования к сетям в эпоху мобильного ИИ

Г-н Чаобинь начал с заявления, что за последние два года глобальное ежедневное использование токенов выросло почти в 300 раз. Учитывая эту тенденцию, он отметил:

«Эпоха интеллектуальных технологий стремительно приближается. Новые приложения искусственного интеллекта появляются каждый день, и сейчас отрасли необходимо объединить усилия, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A. Мы должны эффективно использовать новые спектральные ресурсы, такие как диапазон U6 ГГц, чтобы создавать новую ценность для отрасли и одновременно прокладывать путь к развитию 6G».

Для достижения этой цели, как пояснил г-н Чаобинь, сети должны отказаться от традиционной ориентации преимущественно на нисходящий канал передачи данных и обеспечить сверхвысокую пропускную способность как на восходящем, так и на нисходящем участке для поддержания мультимодального обмена данными между устройствами и облачными платформами для ИИ. Он добавил, что сети также должны обеспечивать безопасное и надежное соединение со сверхнизким временем задержки, необходимое для совместной работы систем искусственного интеллекта в режиме реального времени и интеллектуального принятия решений.

Преодоление межпоколенческого разрыва с помощью 5G-A и устранение глобальных дисбалансов

Стремительное развитие искусственного интеллекта значительно сокращает разрыв в сетевых возможностях в рамках межпоколенческого цикла мобильной связи. Г-н Чаобинь подчеркнул, что 5G-A не только служит мостом между поколениями технологий, но и адаптирует свои расширенные возможности к потребностям постоянно меняющегося рынка.

Стремление Huawei подготовить переход к 6G воплощается в работе компании над формированием консенсуса в отношении определения 6G, сценариев применения и потенциальных технологий. С переходом на стандарты 6G, предположительно в 2029 году, следующие пять лет будут иметь решающее значение для развития мобильных сервисов искусственного интеллекта. Это «золотое окно возможностей» будет открыто благодаря 5G-A и максимальной реализации потенциала его технологических преимуществ.

Говоря о задачах, стоящих перед отраслью на пути к внедрению 6G, г-н Чаобинь подчеркнул: «ИИ ждать не будет, поэтому центральной задачей для нашей отрасли является определить, каким образом использовать сети 5G-A для удовлетворения этих быстро растущих потребностей». Он добавил, что эта центральная задача предполагает доведение скорости нисходящего канала до 10 Гбит/с, а восходящего канала — до Гбит/с (по сравнению с сегодняшней скоростью восходящего канала на уровне 4G) наряду с внедрением новых технологий IoT, таких как RedCap и пассивный IoT, при одновременном поиске ответа на новые вопросы о том, как обеспечить справедливую окупаемость инвестиций в сетевую инфраструктуру.

«В ближайшие годы мы должны действовать сообща. Только так мы сможем удовлетворить бурный рост спроса на услуги искусственного интеллекта. Исследуя технологические горизонты, мы также должны учитывать реалии в лице глобальной неравномерности развития», — отметил г-н Чаобинь.

Он пояснил, что около 300 миллионов человек все еще не имеют доступа к мобильной связи, и есть риск, что этот цифровой разрыв будет расширяться по мере ускорения развития ИИ. Преодоление этого разрыва требует постоянных инноваций, включая использование разнообразных спектральных ресурсов и экономически эффективных решений. Инновационная универсальная платформа Huawei RuralStar, предназначенная для подключения сельских территорий, уже внедрена более чем в 80 странах и позволила обеспечить связью 170 миллионов человек, сделав возможными такие инициативы, как цифровое образование в Кении с использованием мобильных классов DigiTruck, финансовые услуги на уровне сельских общин в Бангладеш и удаленная медицинская помощь в Аргентине.

Решения на базе 5G-A с использованием частоты U6 ГГц

Технология 5G-A уже внедрена более чем в 300 городах по всему миру и готова к следующему этапу развития. Поскольку во многих регионах ресурсы С-диапазона ограничены, ключом к увеличению пропускной способности сети становится диапазон U6 ГГц, который после обсуждений на Всемирной конференции радиосвязи (WRC) теперь признан одним из основных частотных диапазонов для будущей мобильной связи и уже поддерживается современными чипсетами устройств 5G-A и развитой отраслевой инфраструктурой.

«Эпоха интеллекта ускоряется. В ближайшие пять лет мы должны объединить усилия, чтобы удовлетворить спрос на услуги ИИ за счет масштабной коммерциализации 5G-A», — заключил г-н Чаобинь.

