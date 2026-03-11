Yang Chaobin z Huawei o budowaniu lepszego, inteligentnego świata dzięki 5G-A i U6GHz

BARCELONA (Hiszpania), 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Doniesienie prasowe Telecom Review Group:

Sztuczna inteligencja zmienia branże i doświadczenia konsumentów w niespotykanym dotąd tempie, a era mobilnej sztucznej inteligencji stawia przed sieciami nowe, transformacyjne wymagania, sprawiając, że 5G-A będzie miało kluczowe znaczenie dla wypełnienia luki międzypokoleniowej i uwolnienia pełnego potencjału inteligentnej łączności. Podczas Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 Yang Chaobin, dyrektor generalny Huawei ICT Business Group, wezwał branżę ICT do zintensyfikowania wysiłków mających na celu zagwarantowanie wszystkim dostępu do szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, od wdrożenia 5G-A i nowego spektrum do obsługi aplikacji AI, po rozszerzenie dostępu w społecznościach o ograniczonym dostępie do usług.

Nowe wymagania sieciowe w erze mobilnej sztucznej inteligencji

Yang rozpoczął od stwierdzenia, że w ciągu ostatnich dwóch lat globalne dzienne zużycie tokenów wzrosło prawie 300-krotnie. Mając to na uwadze, Yang przyznał:

„Inteligentna era zbliża się wielkimi krokami. Każdego dnia pojawiają się nowe zastosowania sztucznej inteligencji, dlatego nadszedł czas, aby branża połączyła siły i w pełni wykorzystała potencjał 5G-A. Musimy efektywnie wykorzystać nowe pasma częstotliwości, takie jak U6 GHz, aby stworzyć nową wartość dla branży, torując jednocześnie drogę do ewolucji w kierunku 6G".

Yang wyjaśnił, że aby to osiągnąć, sieci muszą odejść od podejścia skoncentrowanego na łączności w dół (downlink) i zapewnić ultra wysoką przepustowość zarówno dla łączności w górę (uplink), jak i w dół (downlink), aby wspierać multimodalną wymianę danych między urządzeniami a chmurami dla sztucznej inteligencji. Dodał, że sieci muszą zapewniać bezpieczną, niezawodną i ultra niską latencję, aby wspierać współpracę w czasie rzeczywistym w zakresie sztucznej inteligencji i inteligentne podejmowanie decyzji.

Wypełnianie luki międzypokoleniowej dzięki 5G-A i rozwiązywanie problemów globalnej nierównowagi

Szybka ewolucja sztucznej inteligencji znacznie zmniejsza lukę w możliwościach sieciowych międzypokoleniowego okna komunikacji mobilnej. Yang podkreślił, że 5G-A nie tylko służy jako pomost między pokoleniami, ale także dostosowuje swoje udoskonalone możliwości do potrzeb stale zmieniającego się rynku.

Zaangażowanie firmy Huawei w przygotowanie gruntu pod technologię 6G znajduje odzwierciedlenie w jej działaniach na rzecz osiągnięcia konsensusu w sprawie definicji 6G, przypadków użycia i potencjalnych technologii. Ponieważ standardy 6G mają zostać wprowadzone w 2029 r., najbliższe pięć lat będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju mobilnych usług AI. Ten „złoty okres" będzie napędzany przez technologię 5G-A, w pełni wykorzystującą jej zalety technologiczne.

Podkreślając znaczenie działań niezbędnych do wdrożenia 6G, Yang zaznaczył: „Sztuczna inteligencja nie będzie czekać, dlatego głównym zadaniem naszej branży jest określenie, w jaki sposób wykorzystać sieci 5G-A, aby sprostać tym szybko rozwijającym się wymaganiom". Dodał, że to główne zadanie obejmuje zapewnienie przepustowości 10 Gb/s w kierunku do użytkownika i 1 Gb/s w kierunku od użytkownika (w porównaniu z dzisiejszą przepustowością 4G w kierunku od użytkownika), a także nowe technologie IoT, takie jak RedCap i pasywne IoT, jednocześnie rodząc nowe pytania dotyczące zapewnienia sprawiedliwych zwrotów dla inwestorów sieciowych.

„W nadchodzących latach będziemy musieli współpracować. W ten sposób sprostamy gwałtownie rosnącym wymaganiom sztucznej inteligencji. Badając granice technologii, musimy również zmierzyć się z rzeczywistością nierównego rozwoju na świecie" - zauważył Yang.

Wyjaśnił, że 300 milionów ludzi nadal nie ma dostępu do sieci komórkowej - jest to przepaść cyfrowa, która może się pogłębiać wraz z przyspieszeniem rozwoju sztucznej inteligencji. Zlikwidowanie tej przepaści wymaga ciągłych innowacji poprzez zróżnicowane portfolio pasm częstotliwości i projektowanie opłacalnych rozwiązań. Innowacyjne rozwiązanie Huawei RuralStar, wdrożone w ponad 80 krajach, zapewniło już dostęp do Internetu 170 milionom ludzi, umożliwiając cyfrową edukację w Kenii poprzez sale lekcyjne DigiTruck, usługi finansowe na poziomie wsi w Bangladeszu oraz zdalną opiekę medyczną w Argentynie.

Wdrażanie rozwiązań opartych na technologii 5G-A z wykorzystaniem częstotliwości U6GHz

Technologia 5G-A została wdrożona w ponad 300 miastach na całym świecie i jest gotowa na kolejny etap rozwoju. Ze względu na ograniczone w wielu regionach zasoby pasma C, pasmo U6 GHz staje się kluczem do zwiększenia przepustowości sieci - obecnie uznawane jest za główne pasmo częstotliwości dla przyszłej komunikacji mobilnej zgodnie z ustaleniami WRC i jest już obsługiwane przez dojrzałe chipy urządzeń 5G-A oraz infrastrukturę branżową.

„Inteligentna era nabiera tempa. W ciągu najbliższych pięciu lat musimy współpracować, aby sprostać wymaganiom usług AI poprzez komercjalizację 5G-A na dużą skalę" - podsumował Yang.

