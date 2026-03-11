Yang Chaobin z Huawei o budovaní lepšieho inteligentného sveta s 5G-A a U6GHz
Mar 11, 2026, 19:15 ET
BARCELONA, Španielsko, 11. marec 2026 /PRNewswire/ – Správa od Telecom Review Group:
Keďže AI bezprecedentnou rýchlosťou mení odvetvia a spotrebiteľské skúsenosti, éra mobilnej AI kladie na siete nové transformačné nároky, vďaka čomu je 5G-A kľúčová pre preklenutie medzigeneračnej priepasti a uvoľnenie plnej hodnoty inteligentnej konektivity. Počas Svetového mobilného kongresu (MWC) v Barcelone 2026 vyzval Yang Chaobin, generálny riaditeľ divízie ICT Business Group spoločnosti Huawei, odvetvie IKT, aby zintenzívnilo úsilie o zaistenie rýchleho prístupu k AI pre každého, od nasadenia 5G-A a nového spektra na podporu aplikácií AI až po rozšírenie prístupu v komunitách s nedostatočným pokrytím.
Nové sieťové požiadavky v ére mobilnej AI
Yang na úvod povedal, že za posledné dva roky sa globálne denné používanie tokenov zvýšilo takmer 300-násobne. S ohľadom na to Yang uznal:
„Inteligentná éra sa blíži rýchlo. Nové aplikácie AI vznikajú každý deň, a preto je čas, aby sa celé odvetvie spojilo a uvoľnilo plný potenciál 5G-A. Musíme efektívne využívať nové frekvenčné zdroje, ako napríklad U6 GHz, aby sme vytvorili novú hodnotu pre toto odvetvie a zároveň pripravili pôdu pre posun k 6G."
Aby to bolo možné dosiahnuť, vysvetlil Yang, musia sa siete odkloniť od zamerania na downlink a poskytovať ultravysokú šírku pásma pre uplink aj downlink, aby podporili multimodálnu výmenu údajov medzi zariadeniami a cloudmi pre AI. Dodal, že siete musia poskytovať bezpečné, spoľahlivé a pripojenie s ultranízkou latenciou na podporu spolupráce s AI v reálnom čase a podporu inteligentného rozhodovania.
Preklenutie medzigeneračnej priepasti pomocou 5G-A a riešenie globálnej nerovnováhy
Rýchly vývoj AI výrazne zmenšuje medzeru v sieťových možnostiach v medzigeneračnom okne mobilnej komunikácie. Yang zdôraznil, že 5G-A nielenže slúži ako most medzi generáciami, ale tiež prispôsobuje svoje vylepšené možnosti potrebám neustále sa meniaceho trhu.
Záväzok spoločnosti Huawei pripraviť cestu pre 6G sa odráža v jej práci na dosiahnutí konsenzu o definícii 6G, prípadoch použitia a potenciálnych technológiách. Keďže sa očakáva, že štandardy 6G budú zavedené v roku 2029, nasledujúcich päť rokov bude pre rozvoj mobilných služieb AI kľúčových. Toto „zlaté okno" bude poháňané sieťou 5G-A, s plným využitím jej technologických výhod.
Yang zdôraznil sústredenie potrebné na dosiahnutie nasadenia 6G a podčiarkol: „AI nebude čakať; preto je ústrednou úlohou nášho odvetvia identifikovať, ako využiť siete 5G-A na splnenie týchto rýchlo sa rozvíjajúcich požiadaviek." Dodal, že táto ústredná úloha zahŕňa poskytovanie 10 Gbps downlinku a 1 Gbps uplinku (oproti dnešnému uplinku na úrovni 4G), spolu s novými technológiami internetu vecí (IoT), ako je RedCap a pasívny IoT, a zároveň vyvoláva nové otázky týkajúce sa zabezpečenia spravodlivých výnosov pre investorov do sietí.
„V nasledujúcich rokoch musíme spolupracovať. Len tak splníme prudko rastúce požiadavky AI. „Pri skúmaní technologických hraníc musíme čeliť aj realite nerovnováhy globálneho rozvoja," poznamenal Yang.
Vysvetlil, že 300 miliónov ľudí stále nemá žiadne mobilné pokrytie – čo predstavuje digitálnu priepasť, ktorá sa s rozvojom AI môže ešte viac prehlbovať. Preklenutie priepasti si vyžaduje neustálu inováciu prostredníctvom diverzifikovaných portfólií spektra a nákladovo efektívneho návrhu riešení. Inovatívny systém RuralStar od spoločnosti Huawei, ktorý je vhodný pre všetky scenáre a je nasadený vo viac ako 80 krajinách, už prepojil 170 miliónov ľudí a umožňuje digitálne vzdelávanie v Keni prostredníctvom učební DigiTruck, finančné služby na úrovni obcí v Bangladéši aj diaľkovú lekársku starostlivosť v Argentíne.
Umožnenie riešení založených na sieti 5G-A s frekvenciou U6 GHz
5G-A sa rozšírila do viac ako 300 miest po celom svete a je pripravená na ďalší skok. Vzhľadom na nedostatok zdrojov v pásme C v mnohých regiónoch sa pásmo U6 GHz stáva kľúčom k uvoľneniu väčšej sieťovej kapacity. Po diskusiách na konferencii WRC je teraz uznávané ako hlavné frekvenčné pásmo pre budúcu mobilnú komunikáciu a už je podporované vyspelými čipmi zariadení 5G-A a priemyselnou infraštruktúrou.
„Inteligentná éra sa zrýchľuje. V nasledujúcich piatich rokoch musíme spolupracovať na uspokojení požiadaviek služieb AI prostredníctvom rozsiahlej komercializácie 5G-A," uzavrel Yang.
