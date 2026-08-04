Yili Group impulsiona a inovação e a colaboração para um ecossistema de laticínios global e sustentável na Conferência Mundial da Indústria de Laticínios de 2026

HOHHOT, China, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Conferência Mundial da Indústria de Laticínios de 2026 teve início oficialmente em 1º de agosto em Hohhot, Mongólia Interior. Organizada pelo Yili Group, a Conferência centrou-se no tema Construindo em conjunto um ecossistema de laticínios global e sustentável, impulsionado pela tecnologia e orientado pela parceria. O prestigiado evento reuniu líderes de associações industriais internacionais, acadêmicos renomados e altos executivos de toda a cadeia de valor global do setor de laticínios.

A IUFoST concede oficialmente à Hohhot o título de Capital Mundial do Laticínio Pan Gang, presidente e CEO do Yili Group, profere o discurso de abertura

Hohhot é oficialmente coroada a Capital Mundial do Laticínio

Durante a cerimônia de abertura, a União Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos (IUFoST) entregou oficialmente à Hohhot a placa de Capital Mundial do Laticínio e um prêmio comemorativo.

Em seu discurso, a Dra. Pavinee Chinachoti, presidente executiva da IUFoST, enfatizou que esse título reconhece os esforços persistentes da cidade no avanço da indústria de laticínios. Ela acrescentou que essa homenagem também visa inspirar empresas pioneiras como o Yili Group a elevar o setor global de alimentos saudáveis e acelerar um futuro baseado na liderança tecnológica e no sucesso compartilhado.

Promover valores compartilhados e harmonia mútua

No evento, Pan Gang, presidente e CEO do Yili Group, proferiu o discurso de abertura intitulado Valor compartilhado, harmonia mútua, construindo um novo ecossistema global de laticínios.

Ao abordar desafios globais — que vão desde a rápida evolução tecnológica e a reestruturação da cadeia de suprimentos até as mudanças climáticas e a evolução das demandas do consumidor — Pan Gang delineou a visão estratégica do Yili. Ele enfatizou que a missão de um copo de leite não é apenas nutrir a vida, mas alcançar a saúde integral compartilhada em todo o mundo. Em meio às transformações do setor, ele apresentou a resposta da China para a indústria global de laticínios, convocando todos os parceiros a unirem forças e trilharem um novo caminho de valor compartilhado e harmonia mútua.

Pan Gang observou que a verdadeira inovação nunca é uma ilha, mas sim um continente inteiro, destacando como o Yili reúne o conhecimento global do setor de laticínios para tecer uma forte rede de inovação. Em relação à transformação digital, ele descreveu a inteligência digital não como um ato isolado, mas como uma sinfonia que envolve toda a cadeia. Para atingir esse objetivo, o Yili está atualmente impulsionando a integração vertical e horizontal para construir um ecossistema digital inteligente de cadeia completa. Ele concluiu convidando parceiros globais a embarcarem em uma jornada de valor compartilhado, em um espírito de harmonia mútua, contribuindo com a força da indústria de laticínios para fortalecer a base da saúde humana e promover o bem-estar global.

Revelando inovações revolucionárias

A cerimônia de abertura também marcou o lançamento oficial do Centro Inteligente de Dados sobre Laticínios da China (Global) e da Fábrica Global de Conjuntos de Dados de Alta Qualidade sobre Laticínios.

Além disso, o Centro Nacional de Inovação Tecnológica para Laticínios da China (NTICD) divulgou sua lista das 10 principais conquistas em inovação em 2026. Essas tecnologias abrangem áreas críticas, incluindo a criação de vacas leiteiras, tecnologias de redução e substituição de ração, cepas probióticas para pesquisa sobre leite humano, produção em larga escala de lactoferrina, sistemas inteligentes de inspeção de ponta a ponta e reciclagem de embalagens de alta qualidade. Essas tecnologias avançadas demonstram um firme compromisso em impulsionar o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da indústria global de laticínios.

FONTE Yili Group