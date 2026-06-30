이리 그룹, 제19회 글로벌 낙농업 의회에서 유제품 혁신 및 기능성 제품 개발 선보여

케임브리지, 영국 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 6월 17일부터 18일까지 '목적에 맞는(Fit for Purpose)'을 주제로 한 제19회 글로벌 낙농업 의회(Global Dairy Congress)가 스페인 바르셀로나에서 개최되어, 전 세계 유제품 업계 리더와 대표들을 한자리에 모았다. 개막일에 이리 그룹(Yili Group) 부사장 이그나티우스 세토(Ignatius Szeto) 박사는 산업 리더십 세션에서 '고가치 기능성 제품 기회 창출(Creating High Value Functional Product Opportunities)'을 주제로 기조연설을 진행했다. 이리의 10번째 의회 등장을 기념하는 이 발표는 고가치 영양 및 건강 솔루션에 집중하여 기능성 유제품의 혁신적인 개발을 위한 새로운 기회를 조명했다.

라운드 테이블 토론 동안 세토 박사는 "정밀 영양은 유제품 혁신을 위한 다음 핵심 성장 동력을 나타낸다. 낙농 기술의 발전으로 특정 인구 통계학적 특성과 건강 요구에 맞춤화된 기능성 제품 개발이 가능해졌다. 한편 유제품의 자연적인 영양 이점은 이 부문에 엄청난 성장 잠재력을 부여한다"고 강조했다.

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group) Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

의회 기간 동안 세토 박사는 또한 '산양유: 온 가족을 위한 소화 및 흡수 특성과 정밀 영양 가치(Goat Milk: Digestive and Absorptive Characteristics and Precise Nutritional Value for the Whole Family)'를 주제로 발표를 진행해, 산양유 카테고리에서 이리의 최신 혁신에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 전 가족 영양 건강에 대한 정제된 접근법을 제시했다.

의회의 주요 하이라이트는 2026 세계 유제품 혁신상(World Dairy Innovation Awards)의 공식 발표였다. 최첨단 기술과 시장 지향적 혁신에 힘입어 이리는 두 개의 위너(Winner) 타이틀과 함께 10개의 파이널리스트(Finalist) 및 7개의 우수작(Commended)이라는 영예를 인정받았다. 특히 창칭 레몬 & 오트 팝핑 비즈 프로바이오틱 요거트(Changqing Lemon & Oat Popping Beads Probiotic Yogurt)가 최우수 요거트(Best Yogurt) 영예를 얻었으며, 공라오의 후룬베이얼 균주 밀크 스킨 요거트(Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin Yogurt)는 최우수 장인 제품(Best Artisan Product)으로 인정받았다. 수상 제품들은 성인 영양, 액상 우유, 아이스크림, 분유, 크림을 포함한 여러 카테고리에 걸쳐 있었다. 이는 이리가 이 권위 있는 행사에서 7년 연속 수상한 것이다.

글로벌 낙농업 의회의 리처드 홀(Richard Hall) 의장은 업계의 도전이 커지는 가운데서도 해마다 지속적으로 수상에 빛나는 혁신을 제공하는 이리의 놀라운 능력을 칭찬했다. 그는 중국 유제품 부문이 이제 글로벌 혁신의 최전선에 있다고 강조하며, 이리가 지속적인 기술 발전과 소비자 요구에 대한 정밀한 파악을 통해 전 세계 업계의 핵심 동력이 되었다고 언급했다.

메인 무대 외에도 이리는 전시 부스에서 혈당 관리, 뼈 건강, 심혈관 케어, 전 가족 위장 영양 및 스포츠 면역과 같은 다양하고 고도로 전문화된 건강 시나리오를 다루는 강력한 제품 라인업을 선보였다. 이러한 제품들은 참석한 전문가들로부터 상당한 주목과 찬사를 받았다.

수년간 이리는 변함없이 소비자 중심 접근법을 유지하며 소비자 수요에 대한 정밀한 인사이트를 활용하여 모든 인구 통계, 생애 단계, 소비 시나리오를 커버하는 포괄적인 건강 제품 포트폴리오를 구축해 왔다. 최신 재무 보고서에 따르면 2025년 이리의 신제품 매출 비중은 16.4%로 상승하여 회사의 고품질 성장을 이끄는 핵심 엔진 역할을 하고 있다.

SOURCE Yili Group