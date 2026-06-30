Yili Group présente ses innovations laitières et le développement de produits fonctionnels lors du 19e Global Dairy Congress

CAMBRIDGE, Angleterre, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les 17 et 18 juin, le 19e Global Dairy Congress, placé sous le thème « Fit for Purpose », s'est tenu à Barcelone, en Espagne, réunissant des dirigeants et des représentants de l'industrie laitière du monde entier. Lors de la journée d'ouverture, Ignatius Szeto, vice-président de Yili Group, a prononcé un discours intitulé « Créer des opportunités de produits fonctionnels à forte valeur ajoutée » dans le cadre de la session consacrée au leadership sectoriel. Pour la dixième fois que Yili participait à ce congrès, sa présentation a porté sur des solutions nutritionnelles et de santé à forte valeur ajoutée, mettant en lumière de nouvelles opportunités pour le développement innovant de produits laitiers fonctionnels.

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards

Lors d'une table ronde, M. Szeto a ajouté : « La nutrition de précision constitue le prochain moteur de croissance essentiel pour l'innovation dans le secteur laitier. Les progrès réalisés dans les technologies laitières ont permis de mettre au point des produits fonctionnels adaptés à des caractéristiques démographiques et à des besoins de santé spécifiques. Par ailleurs, les bienfaits nutritionnels naturels des produits laitiers confèrent à ce secteur un immense potentiel de croissance. »

Au cours du congrès, M. Szeto a également fait une présentation intitulée « Lait de chèvre : caractéristiques digestives et d'absorption et valeur nutritionnelle précise pour toute la famille », dans laquelle il a présenté un aperçu complet des dernières innovations de Yili dans le domaine du lait de chèvre, dévoilant ainsi des approches modernes en matière de santé nutritionnelle pour toute la famille.

L'un des moments forts du congrès a été l'annonce officielle des World Dairy Innovation Awards 2026. Grâce à sa technologie de pointe et à ses innovations axées sur le marché, Yili a décroché deux titres de lauréat, dix places de finaliste et sept mentions de félicitations. Il convient notamment de noter que le yaourt probiotique Changqing Lemon & Oat Popping Beads a remporté le titre de Meilleur yaourt, tandis que le yaourt Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin a été désigné Meilleur produit artisanal. Les produits primés couvraient plusieurs catégories, notamment la nutrition pour adultes, le lait liquide, les glaces, le lait en poudre et la crème. C'est la septième année consécutive que Yili est récompensée lors de cet événement prestigieux.

Richard Hall, président du Global Dairy Congress, a salué Yili pour sa remarquable capacité à proposer, année après année, des innovations primées, malgré les défis croissants auxquels le secteur est confronté. Il a souligné que le secteur laitier chinois se situait désormais à la pointe de l'innovation mondiale, précisant que Yili était devenu un moteur essentiel de l'industrie à l'échelle mondiale grâce à ses avancées technologiques continues et à sa compréhension précise des besoins des consommateurs.

Yili a également présenté une gamme complète de produits sur son stand, répondant à des besoins de santé variés et hautement spécialisés, tels que la gestion de la glycémie, la santé osseuse, les soins cardiovasculaires, la nutrition gastro-intestinale pour toute la famille et l'immunité pour les sportifs. Ces présentations ont suscité un vif intérêt et ont été saluées par les experts présents.

Au fil des ans, Yili a toujours adopté une approche résolument centrée sur le consommateur, s'appuyant sur une compréhension précise des attentes de ce dernier pour constituer une gamme complète de produits de santé couvrant toutes les catégories démographiques, toutes les étapes de la vie et tous les contextes de consommation. Selon son dernier rapport financier, la part du chiffre d'affaires générée par les nouveaux produits de Yili a atteint 16,4 % en 2025, constituant ainsi un moteur essentiel de sa croissance qualitative.

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