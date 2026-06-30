Yili Group Pamerkan Inovasi Tenusu dan Pembangunan Produk Fungsian pada Kongres Tenusu Global Ke-19

CAMBRIDGE, England, 30 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dari 17 hingga 18 Jun, Kongres Tenusu Global Ke-19 yang bertemakan "Fit for Purpose" telah berlangsung di Barcelona, Sepanyol, menghimpunkan pemimpin industri tenusu dan wakil dari seluruh dunia. Pada hari pembukaan, Dr. Ignatius Szeto, Naib Presiden Yili Group, menyampaikan ucaptama bertajuk "Creating High Value Functional Product Opportunities" semasa sesi Kepimpinan Industri. Menandakan penampilan Yili buat kali kesepuluh di pentas kongres tersebut, pembentangan beliau memberi tumpuan kepada penyelesaian pemakanan dan kesihatan bernilai tinggi, sekali gus mengetengahkan peluang baharu bagi pembangunan inovatif produk tenusu fungsian.

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group) Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

Dalam sesi perbincangan meja bulat, Dr. Szeto menegaskan,"Nutrisi yang tepat merupakan pemacu pertumbuhan penting seterusnya bagi inovasi dalam industri tenusu. Kemajuan teknologi tenusu kini membolehkan pembangunan produk fungsian yang disesuaikan mengikut ciri demografi dan keperluan kesihatan tertentu. Pada masa yang sama, kelebihan nutrisi semula jadi yang dimiliki produk tenusu memberikan sektor ini potensi pertumbuhan yang amat besar."

Sepanjang kongres itu, Dr. Szeto turut menyampaikan pembentangan bertajuk "Goat Milk: Digestive and Absorptive Characteristics and Precise Nutritional Value for the Whole Family", yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai inovasi terkini Yili dalam kategori susu kambing, sekali gus membuka pendekatan nutrisi yang lebih tepat untuk menyokong kesihatan seisi keluarga.

Salah satu sorotan utama kongres tersebut ialah pengumuman rasmi Anugerah Inovasi Tenusu Dunia 2026. Berbekalkan teknologi termaju serta inovasi yang berpaksikan pasaran, Yili berjaya meraih dua anugerah Pemenang, di samping menerima 10 pengiktirafan Finalis dan tujuh pengiktirafan Terpuji. Antara pencapaian utama ialah Changqing Lemon & Oat Popping Beads Probiotic Yogurt, yang dinobatkan sebagai Yogurt Terbaik, manakala Gonglao Hulunbuir Strain Milk Skin Yogurt menerima anugerah Produk Artisan Terbaik. Produk yang menerima pengiktirafan meliputi pelbagai kategori termasuk pemakanan dewasa, susu cair, ais krim, susu tepung dan krim. Ini merupakan tahun ketujuh berturut-turut Yili menerima pengiktirafan di anugerah berprestij tersebut.

Richard Hall, Pengerusi Kongres Tenusu Global, memuji keupayaan Yili yang terus menghasilkan inovasi pemenang anugerah saban tahun walaupun industri berdepan cabaran yang semakin meningkat. Beliau menegaskan bahawa industri tenusu China kini berada di barisan hadapan inovasi global, sambil menyifatkan Yili sebagai pemacu penting kepada pembangunan industri tenusu dunia menerusi kemajuan teknologinya yang berterusan serta keupayaannya memahami keperluan pengguna dengan tepat.

Selain penyertaan di pentas utama, Yili turut mempamerkan rangkaian produknya di reruai pameran yang memberi tumpuan kepada pelbagai keperluan kesihatan khusus seperti pengurusan paras gula dalam darah, kesihatan tulang, penjagaan kardiovaskular, pemakanan gastrousus untuk seisi keluarga serta sokongan imuniti bagi individu aktif bersukan. Produk-produk tersebut mendapat perhatian dan pujian daripada pakar yang menghadiri kongres berkenaan.

Selama bertahun-tahun, Yili kekal mengutamakan pengguna dengan memanfaatkan pemahaman yang tepat terhadap keperluan pasaran untuk membangunkan portfolio produk kesihatan yang komprehensif, merangkumi semua kumpulan umur, peringkat kehidupan dan senario penggunaan. Menurut laporan kewangan terbaharunya, sumbangan hasil daripada produk baharu Yili meningkat kepada 16.4% pada tahun 2025, sekali gus menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan berkualiti tinggi syarikat.

SOURCE Yili Group