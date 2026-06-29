Yili Group นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันในงาน Global Dairy Congress ครั้งที่ 19
News provided byYili Group
30 Jun, 2026, 00:45 CST
เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ, 29 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มิถุนายนที่ผ่านมา งาน Global Dairy Congress ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด "Fit for Purpose" (ตอบโจทย์อย่างตรงจุด) จัดขึ้นที่นครบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยรวบรวมผู้นำและผู้แทนอุตสาหกรรมนมจากทั่วโลก ในวันเปิดงาน Dr. Ignatius Szeto รองประธานของ Yili Group ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การสร้างโอกาสให้แก่ผลิตภัณฑ์เชิงฟังก์ชันมูลค่าสูง" ระหว่างการประชุมในช่วง Industry Leadership นับเป็นการขึ้นเวทีของ Yili ในงานดังกล่าวเป็นครั้งที่ 10 โดยการบรรยายมุ่งเน้นโซลูชันด้านโภชนาการและสุขภาพมูลค่าสูง พร้อมนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมฟังก์ชันเชิงนวัตกรรม
ระหว่างการเสวนาแบบโต๊ะกลม Dr. Szeto กล่าวว่า "โภชนาการแม่นยำคือแรงขับเคลื่อนสำคัญลำดับต่อไปของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนมทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ลักษณะประชากรและความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกันได้ ขณะเดียวกัน ข้อได้เปรียบด้านคุณค่าทางโภชนาการตามธรรมชาติของนมก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาล"
ภายในงาน Dr. Szeto ยังได้นำเสนอหัวข้อ "นมแพะ: คุณลักษณะด้านการย่อยและการดูดซึม พร้อมคุณค่าทางโภชนาการแบบแม่นยำสำหรับคนทุกช่วงวัยในครอบครัว" โดยอธิบายนวัตกรรมล่าสุดของ Yili ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมแพะ พร้อมนำเสนอแนวทางใหม่ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของคนทุกช่วงวัยในครอบครัว
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการประกาศผลรางวัล World Dairy Innovation Awards 2026 อย่างเป็นทางการ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาด Yili ได้รับรางวัล Winner จำนวน 2 รางวัล พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเป็น Finalist อีก 10 ผลิตภัณฑ์ และได้รับการยกย่องในระดับ Commended อีก 7 ผลิตภัณฑ์ รายการที่โดดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Changqing Lemon & Oat Popping Beads Probiotic Yogurt ได้รับรางวัล Best Yogurt (โยเกิร์ตยอดเยี่ยม) ขณะที่ Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin Yogurt ได้รับรางวัล Best Artisan Product (ผลิตภัณฑ์งานฝีมือยอดเยี่ยม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับครอบคลุมหลายหมวดหมู่ ได้แก่ โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ นมพร้อมดื่ม ไอศกรีม นมผง และครีม นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ Yili ได้รับรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรตินี้
Richard Hall ประธาน Global Dairy Congress กล่าวชื่นชม Yili ถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คว้ารางวัลได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม พร้อมระบุว่า อุตสาหกรรมนมของประเทศจีนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก และ Yili ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแม่นยำ
นอกเหนือจากเวทีการประชุม Yili ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายในบูธนิทรรศการ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่มีความหลากหลายและเฉพาะทาง ได้แก่ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สุขภาพกระดูก การดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือด โภชนาการเพื่อระบบทางเดินอาหารสำหรับคนทั้งครอบครัว และการเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้เล่นกีฬา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Yili ยึดมั่นในแนวทางที่ให้ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ครอบคลุมผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และทุกโอกาสในการบริโภค ตามรายงานผลประกอบการล่าสุด สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Yili เพิ่มขึ้นเป็น 16.4% ในปี 2568 ซึ่งกลายเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพของบริษัท
SOURCE Yili Group
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