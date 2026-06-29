Yili Group presenta innovaciones lácteas en el 19º Congreso Mundial de Productos Lácteos

-Yili Group presenta innovaciones lácteas y desarrollo de productos funcionales en el 19º Congreso Mundial de Productos Lácteos

CAMBRIDGE, Inglaterra, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 17 al 18 de junio, se celebró en Barcelona, España, el 19º Congreso Mundial de Productos Lácteos, bajo el lema "Aptos para su propósito", que reunió a líderes y representantes de la industria láctea de todo el mundo. En la jornada inaugural, el Dr. Ignatius Szeto, vicepresidente de Yili Group, pronunció un discurso de apertura titulado "Creando oportunidades de productos funcionales de alto valor" durante la sesión de Liderazgo de la Industria. En su décima participación en el Congreso, su presentación se centró en soluciones nutricionales y de salud de alto valor, destacando nuevas oportunidades para el desarrollo innovador de productos lácteos funcionales.

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards

Durante una mesa redonda, el Dr. Szeto destacó: "La nutrición de precisión representa el próximo motor de crecimiento crucial para la innovación láctea. Los avances en la tecnología láctea han permitido desarrollar productos funcionales adaptados a características demográficas y necesidades de salud específicas. Asimismo, las ventajas nutricionales naturales de los lácteos otorgan a este sector un enorme potencial de crecimiento".

Durante el congreso, el Dr. Szeto también presentó la ponencia titulada "Leche de cabra: Características digestivas y de absorción y valor nutricional preciso para toda la familia", en la que ofreció una visión general de las últimas innovaciones de Yili en la categoría de leche de cabra, que permiten desarrollar enfoques más sofisticados para la salud nutricional de toda la familia.

Uno de los momentos más destacados del Congreso fue el anuncio oficial de los Premios Mundiales a la Innovación Láctea 2026. Gracias a su tecnología de vanguardia e innovaciones orientadas al mercado, Yili fue galardonada con dos premios, diez menciones como finalista y siete como mención honorífica. Cabe destacar que el yogur probiótico Changqing Lemon & Oat Popping Beads obtuvo el premio al Mejor Yogur, mientras que el yogur Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin fue reconocido como el Mejor Producto Artesanal. Los productos premiados abarcaron diversas categorías, como nutrición para adultos, leche líquida, helado, leche en polvo y crema. Este es el séptimo año consecutivo en que Yili recibe este prestigioso reconocimiento.

Richard Hall, presidente del Congreso Mundial de Productos Lácteos, elogió a Yili por su notable capacidad para ofrecer innovaciones galardonadas año tras año, a pesar de los crecientes desafíos del sector. Subrayó que el sector lácteo chino se encuentra ahora a la vanguardia de la innovación global, y destacó que Yili se ha convertido en un motor fundamental para la industria a nivel mundial gracias a sus continuos avances tecnológicos y su profundo conocimiento de las necesidades del consumidor.

Más allá del escenario principal, Yili presentó en su stand una amplia gama de productos que abarcan diversos ámbitos de la salud, como el control del azúcar en sangre, la salud ósea, el cuidado cardiovascular, la nutrición gastrointestinal para toda la familia y el fortalecimiento del sistema inmunitario en el deporte. Estas propuestas captaron la atención y recibieron elogios significativos por parte de los expertos presentes.

A lo largo de los años, Yili ha mantenido un enfoque centrado en el consumidor, aprovechando un conocimiento preciso de sus necesidades para crear una cartera integral de productos de salud que abarca todos los grupos demográficos, etapas de la vida y escenarios de consumo. Según su último informe financiero, la participación en los ingresos de los nuevos productos de Yili aumentó al 16,4 % en 2025, lo que constituye un motor clave para el crecimiento de alta calidad de la compañía.

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