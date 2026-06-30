El Yili Group presenta innovaciones lácteas y desarrollo de productos funcionales en la edición diecinueve del Congreso Mundial de Productos Lácteos

CAMBRIDGE, Inglaterra, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 17 al 18 de junio, se celebró en Barcelona, España, el 19.º Congreso Mundial de Productos Lácteos, con el lema "Fit for Purpose" (Aptos para su propósito), que reunió a líderes y representantes de la industria láctea de todo el mundo. En la jornada inaugural, el Dr. Ignatius Szeto, vicepresidente de Yili Group, pronunció un discurso de apertura titulado "Creación de oportunidades de productos funcionales de alto valor" durante la sesión de liderazgo de la industria. En la décima aparición de Yili en el escenario del Congreso, su presentación se centró en soluciones nutricionales y de salud de alto valor, que arrojan luz sobre nuevas oportunidades para el desarrollo innovador de productos lácteos funcionales.

El Dr. Szeto pronunció un discurso de apertura en el Congreso Mundial de Productos Lácteos de 2026 (PRNewsfoto/Yili Group) Yili fue galardonada con múltiples premios mundiales por innovación láctea (PRNewsfoto/Yili Group)

Durante una mesa de debate, el Dr. Szeto hizo hincapié en que "La nutrición de precisión representa el próximo motor de crecimiento crucial para la innovación en la industria láctea". Los avances en la tecnología láctea han permitido desarrollar productos funcionales adaptados a características demográficas y necesidades de salud específicas. Mientras tanto, las ventajas nutricionales naturales de los productos lácteos otorgan a este sector un inmenso potencial de crecimiento.

Durante el congreso, el Dr. Szeto también hizo una presentación titulada "Leche de cabra: características digestivas y de absorción y valor nutricional preciso para toda la familia", en la que ofreció una visión general completa de las últimas innovaciones de Yili en la categoría de leche de cabra, que permiten desarrollar enfoques más sofisticados para la salud nutricional de toda la familia.

Uno de los momentos más destacados del Congreso fue el anuncio oficial de los Premios Mundiales a la Innovación Láctea 2026. Impulsada por su tecnología de vanguardia y sus innovaciones orientadas al mercado, Yili fue reconocida con dos títulos de ganador, junto con diez distinciones de finalista y siete de mención especial. Cabe destacar que el yogur probiótico Changqing Lemon & Oat Popping Beads obtuvo la distinción de mejor yogur, mientras que el yogur Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin fue reconocido como mejor producto artesanal. Los productos reconocidos abarcaban múltiples categorías, entre ellas nutrición para adultos, leche líquida, helados, leche en polvo y nata. Este es el séptimo año consecutivo en que Yili recibe este prestigioso reconocimiento en este evento.

Richard Hall, presidente del Congreso Mundial de Productos Lácteos, elogió a Yili por su notable capacidad para ofrecer constantemente innovaciones galardonadas año tras año, a pesar de los crecientes desafíos en este sector. Hizo hincapié en que el sector lácteo chino está ahora a la vanguardia de la innovación global y señaló que Yili se ha convertido en una fuerza impulsora crucial para la industria en todo el mundo a través de sus continuos avances tecnológicos y por comprender de forma precisa las necesidades de los consumidores.

Más allá del escenario principal, Yili exhibió una sólida gama de productos en su stand, con la que abordó diversos escenarios de salud altamente especializados, como el control del azúcar en sangre, la salud ósea, el cuidado cardiovascular, la nutrición gastrointestinal para toda la familia y la inmunidad deportiva. Estas propuestas suscitaron gran interés y elogios por parte de los expertos asistentes.

A lo largo de los años, Yili ha mantenido un enfoque firmemente centrado en el consumidor, al aprovechar información precisa sobre las demandas de los consumidores para construir una cartera integral de productos de salud que abarca todos los grupos demográficos, etapas de la vida y escenarios de consumo. Según su último informe financiero, la participación en los ingresos de los nuevos productos de Yili aumentó al 16,4 % en 2025, lo que constituye un motor clave en el crecimiento de alta calidad de la empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001924/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001925/image2.jpg

FUENTE Yili Group