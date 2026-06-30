Yili Group、第19回世界乳業会議で乳製品の革新と機能性製品開発を披露

英国・ケンブリッジ、2026年6月30日 /PRNewswire/ -- 6月17日から18日にかけて、スペイン・バルセロナで、「目的に応える（Fit for Purpose）」をテーマとする第19回世界乳業会議（Global Dairy Congress）が開催され、世界各地から乳業界のリーダーや代表者が一堂に会しました。初日には、業界リーダーシップ（Industry Leadership）セッションで、Yili Group副社長のIgnatius Szeto博士が「高付加価値機能性製品の機会創出」と題する基調講演を行いました。今回の発表は、Yiliにとって同会議の舞台で10回目の登壇となるもので、高付加価値の栄養・健康ソリューションに焦点を当て、機能性乳製品の革新的な開発に向けた新たな機会を示しました。

円卓会議で、Szeto博士は次のように強調しました。「精密栄養は、乳製品の革新を促す次の重要な成長要因です。乳製品技術の進歩により、特定の消費者層の特性や健康ニーズに合わせた機能性製品を開発できるようになりました。また、乳製品本来の栄養面の強みにより、この分野には非常に大きな成長可能性があります。」

Dr. Szeto delivers a keynote speech at the 2026 Global Dairy Congress (PRNewsfoto/Yili Group) Yili Honored with multiple World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

同会議では、Szeto博士が「ヤギ乳：家族全員に向けた消化・吸収特性と精密な栄養価（Goat Milk: Digestive and Absorptive Characteristics and Precise Nutritional Value for the Whole Family）」と題する発表も行い、Yiliのヤギ乳カテゴリーにおける最新のイノベーションを包括的に紹介するとともに、家族全体の栄養・健康に向けたよりきめ細かなアプローチを切り開きました。

同会議の大きな注目点は、2026年ワールド・デイリー・イノベーション・アワード（World Dairy Innovation Awards）の正式発表でした。最先端技術と市場志向のイノベーションが評価され、Yiliは2件のWinnerに選ばれたほか、10件がFinalist、7件がCommendedに認定されました。特に、Changqing Lemon & Oat Popping Beads Probiotic Yogurtが最優秀ヨーグルト（Best Yogurt）を受賞し、Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin Yogurtが最優秀アルチザン製品（Best Artisan Product）に認定されました。表彰対象となった製品は、成人向け栄養製品、液状乳製品、アイスクリーム、粉乳、クリームなど、複数のカテゴリーに及びました。Yiliがこの権威あるイベントで表彰されるのは、7年連続です。

世界乳業会議（Global Dairy Congress）会長のRichard Hall氏は、業界の課題が増す中でも、Yiliが毎年、受賞につながるイノベーションを安定的に生み出す卓越した力を称賛しました。同氏は、中国の乳業セクターが今や世界のイノベーションの最前線に立っていると強調し、Yiliが継続的な技術進歩と消費者ニーズの的確な把握を通じて、世界の乳業界にとって重要な推進力となっていると述べました。

メインステージ以外でも、Yiliは展示ブースで充実した製品ラインアップを披露し、血糖管理、骨の健康、心血管ケア、家族全体の消化器系栄養、スポーツ時の免疫サポートなど、多様で専門性の高い健康ニーズに対応しました。これらの製品群は、来場した専門家から大きな注目と称賛を集めました。

長年にわたり、Yiliは消費者中心の姿勢を一貫して維持し、そのニーズを的確に捉えることで、あらゆる属性、ライフステージ、消費シーンを網羅する包括的な健康製品ポートフォリオを構築してきました。最新の財務報告によると、Yiliの新製品が売上高に占める割合は2025年に16.4%へ上昇し、同社の質の高い成長をけん引する重要な原動力となりました。

SOURCE Yili Group