Zendure lança o PowerHub, o primeiro hub HEMS plug-in da Europa que transforma qualquer casa solar em um ecossistema energético para toda a casa

A nova unidade central de controle coordena energia solar, armazenamento, energia reserva e consumo doméstico em um ecossistema energético residencial escalável

DÜSSELDORF, Alemanha, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pioneira global em sistemas de gerenciamento de energia residencial plug-in (HEMS), está expandindo a Série SolarFlow Mix com o PowerHub. A unidade central de controle combina energia fotovoltaica, armazenamento, rede elétrica e de backup, além de cargas controláveis como bombas de calor, carregadores de veículos elétricos e dispositivos inteligentes em uma única arquitetura, evoluindo a Série SolarFlow Mix de armazenamento modular para um ecossistema energético residencial totalmente integrado.

Sistema energético adaptável à crescente demanda

O PowerHub coordena o armazenamento de baterias, a entrada solar e as cargas domésticas como o centro inteligente do ecossistema. A capacidade varia de uma base de 8 kWh até 50 kWh por unidade, ou 150 kWh em configurações com várias unidades. Até três unidades SolarFlow Mix podem se conectar a um único PowerHub, fornecendo até 12 kW de saída contínua, suficiente para toda a residência, incluindo bombas de calor e carregamento de veículos elétricos. É ideal para residências unifamiliares, famílias multigeracionais e pequenas aplicações comerciais.

O PowerHub está disponível nas versões monofásica (1P) e trifásica (3P), sendo adequado para residências na Alemanha, França e Holanda. A versão 3P oferece maior potência contínua, carregamento trifásico completo de veículos elétricos de até 22 kW e distribuição equilibrada da carga, essencial para a operação simultânea de bombas de calor, fogões de indução e o EVFlow AC de alta potência. No modo backup, o 1P assegura uma fase com uma única unidade SolarFlow Mix. O 3P assegura as três fases usando três unidades em paralelo.

O PowerHub também suporta entrada fotovoltaica trifásica de até 43 kW, entrada fotovoltaica monofásica de 14 kW e capacidade solar de 24 kW via entradas nativas, além de compatibilidade com matrizes fotovoltaicas de terceiros. Para upgrades de carregamento de veículos elétricos, o PowerHub se integra nativamente ao futuro EVFlow AC inteligente bidirecional da Zendure (7,4 / 11 / 22 kW, variantes de tomada e cabo), que suporta a ISO 15118-20 veículo-para-rede (V2G), transformando qualquer veículo elétrico compatível em uma bateria para casa móvel.

Gerenciamento inteligente de energia com ZENKI AI e ZenWave™

O PowerHub roda na plataforma de energia aberta ZEN+OS da Zendure e é gerenciado pela ZENKI AI, que aprende hábitos domésticos, clima e preços da eletricidade para decidir, minuto a minuto, quando armazenar ou usar energia. Combinado com o ZenWave™, o serviço dinâmico de tarifas da Zendure, as residências podem negociar energia automaticamente no mercado à vista e reduzir significativamente as contas. Interfaces abertas conectam o ecossistema com carregadores de veículos elétricos, bombas de calor e dispositivos para casas inteligentes segundo padrões europeus:

SG-Ready: bombas de calor respondem aos preços da eletricidade e aos sinais da rede, compatíveis com mais de 5.000 modelos de bomba de calor.

bombas de calor respondem aos preços da eletricidade e aos sinais da rede, compatíveis com mais de 5.000 modelos de bomba de calor. EEBus: padrão europeu que liga eletrodomésticos inteligentes ao sistema energético.

padrão europeu que liga eletrodomésticos inteligentes ao sistema energético. OCPP: padrão aberto do setor para carregadores de veículos elétricos.

padrão aberto do setor para carregadores de veículos elétricos. VPP-Ready: compatível com usinas de energia virtuais para estabilização da rede e receita extra.

Os dados são processados localmente, então a casa continua gerenciando sua própria energia mesmo sem internet, e os recursos avançados da ZENKI AI continuam baseados na nuvem.

Backup residencial inteiro para segurança energética

Durante as quedas de rede, o PowerHub alimenta toda a residência, não apenas dispositivos individuais, protegendo iluminação, geladeiras e internet, além de dar suporte a bombas de calor e carregadores de veículos elétricos. Com um tempo de transferência de 10 ms, mantém computadores e dispositivos médicos sensíveis funcionando sem interrupções. O Black Start permite reinicialização independente após um apagão total usando apenas energia solar. Mesmo fora da rede, o carregamento de veículos elétricos permanece disponível com até 11 kW.

Instalação simples, maior custo-benefício

Ao integrar múltiplos componentes em uma única arquitetura, o PowerHub reduz interfaces, simplifica a instalação e aumenta a eficiência. A energia solar autogerada é usada de forma mais consistente, enquanto a energia excedente é armazenada para uso noturno ou cargas de alta demanda. Uma residência que consume 15.000 kWh anualmente pode reduzir os custos de eletricidade em até 88–91% com uma configuração PowerHub, além de um sistema fotovoltaico de 16 kWp e ZenWave™, economizando até €3.168/ano com três unidades SolarFlow 3000 Mix AC+, ou até €5.472/ano com três unidades SolarFlow 4000 Mix Pro ou Mix AC+.

PowerHub em resumo

Versões: 1P e 3P

Armazenamento: 8–150 kWh (até 3 unidades SolarFlow Mix)

Potência contínua: até 12 kW

Entrada solar: até 24 kW nativo + FV de terceiros

Carregamento de veículos elétricos: até 22 kW (3P)/7,4 kW (1P), 11 kW fora da rede elétrica

Comutação de backup: 10 ms (grau UPS)

Protocolos abertos: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready

Custo de instalação: de €2.000–€3.500 para €300–€800

Autossuficiência: até 91% (domicílio típico alemão, 16 kWp FV + 3× série SolarFlow 4000 Mix)

Programa Pioneiro

No lançamento, os primeiros 1.000 clientes na Europa que comprarem e instalarem duas ou mais unidades SolarFlow 4000 Mix Pro ou SolarFlow 4000 Mix AC+ receberão um Zendure PowerHub gratuitamente. Detalhes no site oficial de Zendure.

Disponibilidade

O PowerHub já está disponível para pré-venda, com envios a partir de julho de 2026. O preço da versão monofásica começa em €699 na Alemanha, €719 na França e outras regiões europeias, e €729 na Holanda.

Sobre a Zendure

Zendure é uma pioneira global dos Sistemas de Gerenciamento de Energia Residencial plug-in (HEMS), com centros de P&D e operações no Vale do Silício, na Grande Baía, Japão e Alemanha. Sua missão é fornecer energia limpa confiável e acessível mundialmente, popularizando a mais recente EnergyTech. O sistema de armazenamento de energia da varanda SolarFlow transforma a luz solar em uma fonte de energia segura, confiável e resiliente para o dia a dia.

Contato:

Patrick Chris

[email protected]

+86-13697796028

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FONTE Zendure