Zendure presenta PowerHub, el primer hub HEMS enchufable de Europa que convierte cualquier hogar con energía solar en un ecosistema energético para toda la vivienda

La nueva unidad de control central coordina la energía solar, el almacenamiento, la energía de reserva y el consumo doméstico en un ecosistema energético residencial escalable

DÜSSELDORF, Alemania, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía para el hogar (HEMS) enchufables, amplía la serie SolarFlow Mix con PowerHub. La unidad de control central combina la energía fotovoltaica, el almacenamiento, la red eléctrica y la energía de respaldo, junto con cargas controlables como bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos y dispositivos domésticos inteligentes, en una única arquitectura, lo que permite que la serie SolarFlow Mix pase de ser un sistema de almacenamiento modular a convertirse en un ecosistema energético doméstico totalmente integrado.

Sistema energético escalable para la demanda creciente

PowerHub coordina el almacenamiento de batería, la generación solar y las cargas domésticas como centro inteligente del ecosistema. Ofrece una capacidad escalable de 8 kWh a 50 kWh por unidad, o hasta 150 kWh en configuraciones multiunidad. Se pueden conectar hasta tres unidades SolarFlow Mix a un solo PowerHub, con una potencia continua de hasta 12 kW, suficiente para abastecer toda una vivienda, incluidas las bombas de calor y la carga de vehículos eléctricos. Está diseñado para viviendas unifamiliares, hogares de varias generaciones y pequeñas aplicaciones comerciales.

PowerHub está disponible en versiones monofásica (1P) y trifásica (3P), adaptadas a los hogares de Alemania, Francia y los Países Bajos. La versión 3P ofrece una mayor potencia continua, carga trifásica completa para vehículos eléctricos de hasta 22 kW y distribución equilibrada de la carga, algo esencial para utilizar en simultáneo bombas de calor, cocinas de inducción y EVFlow AC de alta potencia. En modo de reserva, la versión 1P protege una fase con una sola unidad SolarFlow Mix. La versión 3P protege las tres fases mediante tres unidades conectadas en paralelo.

PowerHub también admite hasta 43 kW de entrada fotovoltaica trifásica, 14 kW de entrada fotovoltaica monofásica y 24 kW de capacidad solar mediante entradas nativas, además de compatibilidad con sistemas fotovoltaicos de terceros. Para mejorar la carga de vehículos eléctricos, PowerHub se integra de forma nativa con el próximo EVFlow AC bidireccional inteligente de Zendure (7,4/11/22 kW, en versiones con toma y con cable integrado), compatible con la tecnología ISO 15118-20 de vehículo a red (V2G), lo que permite convertir cualquier vehículo eléctrico compatible en una batería doméstica móvil.

Gestión inteligente de la energía con ZENKI AI y ZenWave™

PowerHub opera con ZEN+OS, la plataforma energética abierta de Zendure, y utiliza ZENKI AI para gestionar la energía, que aprende los hábitos del hogar, las condiciones meteorológicas y las tarifas de la electricidad para determinar, minuto a minuto, cuándo almacenar y consumir la energía. Combinado con ZenWave™, el servicio de tarifas dinámicas de Zendure, los hogares pueden comercializar energía de forma automática en el mercado spot y reducir considerablemente sus facturas. Las interfaces abiertas conectan el ecosistema con cargadores para vehículos eléctricos, bombas de calor y dispositivos domésticos inteligentes mediante estándares europeos:

SG-Ready: las bombas de calor responden a los precios de la electricidad y a las señales de la red, compatibles con más de 5000 modelos de bombas de calor.

las bombas de calor responden a los precios de la electricidad y a las señales de la red, compatibles con más de 5000 modelos de bombas de calor. EEBus: estándar europeo que conecta los electrodomésticos inteligentes con el sistema energético.

estándar europeo que conecta los electrodomésticos inteligentes con el sistema energético. OCPP: estándar abierto del sector para cargadores de vehículos eléctricos.

estándar abierto del sector para cargadores de vehículos eléctricos. VPP-Ready: compatible con centrales eléctricas virtuales para la estabilización de la red y la generación de ingresos adicionales.

Los datos se procesan de manera local, de modo que el hogar sigue gestionando su propia energía incluso sin conexión a Internet; las funciones avanzadas de ZENKI AI continúan operando en la nube.

Reserva integral para toda la vivienda y mayor seguridad energética

Durante los cortes de suministro eléctrico, PowerHub alimenta toda la vivienda, no solo dispositivos individuales, lo que garantiza el funcionamiento de la iluminación, los refrigeradores y la conexión a Internet, además de permitir el uso de bombas de calor y cargadores para vehículos eléctricos. Con un tiempo de transferencia de 10 ms, mantiene en funcionamiento sin interrupciones las computadoras y los dispositivos médicos sensibles. La función Black Start permite reiniciar el sistema de forma autónoma después de un apagón total utilizando únicamente energía solar. Incluso fuera de la red eléctrica, la carga de vehículos eléctricos sigue disponible con hasta 11 kW de potencia.

Instalación sencilla y mayor rentabilidad

Al integrar varios componentes en una sola arquitectura, PowerHub reduce la cantidad de interfaces, simplifica la instalación y mejora la eficiencia. La energía solar autogenerada se aprovecha de manera más constante, y el excedente se almacena para su uso nocturno o para cubrir cargas de alta demanda. Un hogar con un consumo anual de 15.000 kWh puede reducir sus gastos de electricidad entre un 88 y un 91 % con una configuración PowerHub, un sistema fotovoltaico de 16 kWp y ZenWave™, lo que supone un ahorro de hasta €3168 al año con tres unidades SolarFlow 3000 Mix AC+, o de hasta €5472 al año con tres unidades SolarFlow 4000 Mix Pro o Mix AC+.

PowerHub de un vistazo

Versiones: 1P y 3P

Almacenamiento: 8 a 150 kWh (hasta 3 unidades SolarFlow Mix)

Potencia continua: hasta 12 kW

Generación solar: hasta 24 kW de capacidad fotovoltaica nativa y de terceros

Carga de vehículos eléctricos: hasta 22 kW (3P) / 7,4 kW (1P) y 11 kW fuera de la red eléctrica

Conmutación de reserva: 10 ms (nivel UPS)

Protocolos abiertos: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready

Costo de instalación: desde €2000–€3500 hasta €300–€800

Autonomía energética: hasta el 91 % (hogar alemán típico, 16 kWp FV + 3× serie SolarFlow 4000 Mix)

Programa Pioneer

Durante la presentación, los primeros 1000 clientes en Europa que compren e instalen dos o más unidades SolarFlow 4000 Mix Pro o SolarFlow 4000 Mix AC+ recibirán un Zendure PowerHub de forma gratuita. Más información en el sitio oficial de Zendure.

Disponibilidad

PowerHub ya está disponible en preventa, con envíos a partir de julio de 2026. El precio de la versión monofásica comienza en €699 en Alemania, €719 en Francia y otras regiones de Europa, y €729 en los Países Bajos.

Acerca de Zendure

Zendure es una empresa pionera a nivel mundial en sistemas enchufables de gestión de energía para el hogar (HEMS), con centros de investigación y desarrollo (I+D) y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. Su misión es suministrar energía limpia, confiable y asequible en todo el mundo mediante la difusión de las últimas tecnologías energéticas. El sistema de almacenamiento de energía para balcones SolarFlow transforma la luz solar en una fuente segura, confiable y resiliente de energía para la vida cotidiana.

Contacto:

Patrick Chris

[email protected]

+86-13697796028

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FUENTE Zendure