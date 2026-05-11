-Zendure lanza PowerHub, el primer centro HEMS enchufable de Europa que convierte cualquier hogar solar en un ecosistema energético integral

Esta nueva unidad de control central coordina la energía solar, el almacenamiento, la energía de respaldo y el consumo doméstico en un ecosistema energético doméstico escalable

DÜSSELDORF, Alemania, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, el pionero mundial de los sistemas de gestión de energía doméstica enchufables (HEMS), amplía la serie SolarFlow Mix con PowerHub. La unidad de control central combina energía fotovoltaica, almacenamiento, alimentación de red y de respaldo, y cargas controlables como bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos y dispositivos domésticos inteligentes en una sola arquitectura, transformando la serie SolarFlow Mix de un sistema de almacenamiento modular a un ecosistema energético doméstico totalmente integrado.

Sistema energético escalable para una demanda creciente

PowerHub coordina el almacenamiento de energía en baterías, la energía solar y las cargas domésticas, funcionando como el centro inteligente del ecosistema. Su capacidad varía desde 8 kWh hasta 50 kWh por unidad, o 150 kWh en configuraciones con varias unidades. Se pueden conectar hasta tres unidades SolarFlow Mix a un solo PowerHub, proporcionando hasta 12 kW de potencia continua, suficiente para un hogar completo, incluyendo bombas de calor y carga de vehículos eléctricos. Es ideal para viviendas unifamiliares, hogares multigeneracionales y pequeñas aplicaciones comerciales.

PowerHub está disponible en versiones monofásica (1P) y trifásica (3P), adaptándose a las necesidades de los hogares en Alemania, Francia y los Países Bajos. La versión 3P proporciona mayor potencia continua, carga completa de vehículos eléctricos trifásica de hasta 22 kW y distribución de carga equilibrada, esencial para el funcionamiento simultáneo de bombas de calor, placas de inducción y aire acondicionado EVFlow de alta potencia. En modo de respaldo, la versión 1P asegura una fase con una sola unidad SolarFlow Mix. La versión 3P asegura las tres fases mediante tres unidades en paralelo.

PowerHub también admite una entrada fotovoltaica trifásica de hasta 43 kW, una entrada fotovoltaica monofásica de 14 kW y una capacidad solar de 24 kW a través de sus entradas nativas, además de ser compatible con sistemas fotovoltaicos de terceros. Para las actualizaciones de carga de vehículos eléctricos, PowerHub se integra de forma nativa con el próximo EVFlow AC inteligente bidireccional de Zendure (7,4 / 11 / 22 kW, variantes con enchufe y con cable), que admite la tecnología vehículo a red (V2G) ISO 15118-20, convirtiendo cualquier vehículo eléctrico compatible en una batería doméstica móvil.

Gestión inteligente de la energía con ZENKI AI y ZenWave™

PowerHub funciona con la plataforma energética abierta ZEN+OS de Zendure y está gestionado por ZENKI AI, que aprende de los hábitos del hogar, las condiciones meteorológicas y los precios de la electricidad para decidir minuto a minuto cuándo almacenar y utilizar energía. Combinado con ZenWave™, el servicio de tarifas dinámicas de Zendure, los hogares pueden intercambiar energía automáticamente en el mercado spot y reducir significativamente sus facturas. Las interfaces abiertas conectan el ecosistema con cargadores de vehículos eléctricos, bombas de calor y dispositivos domésticos inteligentes mediante estándares europeos:

SG-Ready: Las bombas de calor responden a los precios de la electricidad y a las señales de la red eléctrica, y son compatibles con más de 5.000 modelos de bombas de calor.

Las bombas de calor responden a los precios de la electricidad y a las señales de la red eléctrica, y son compatibles con más de 5.000 modelos de bombas de calor. EEBus: Norma europea que vincula los electrodomésticos inteligentes al sistema energético.

Norma europea que vincula los electrodomésticos inteligentes al sistema energético. OCPP: Estándar abierto de la industria para cargadores de vehículos eléctricos.

Estándar abierto de la industria para cargadores de vehículos eléctricos. VPP-Ready: Compatible con centrales eléctricas virtuales para la estabilización de la red y la obtención de ingresos adicionales.

Los datos se procesan localmente, por lo que el hogar sigue gestionando su propia energía incluso sin internet. Las funciones avanzadas de ZENKI AI permanecen en la nube.

Respaldo integral para la seguridad energética del hogar.

Durante los cortes de suministro eléctrico, PowerHub alimenta toda la casa, no solo los dispositivos individuales, garantizando la iluminación, los refrigeradores e internet, a la vez que da soporte a las bombas de calor y los cargadores de vehículos eléctricos. Con un tiempo de transferencia de 10 ms, mantiene el funcionamiento ininterrumpido de ordenadores y dispositivos médicos sensibles. La función Black Start permite el reinicio independiente tras un apagón total utilizando únicamente energía solar. Incluso sin conexión a la red eléctrica, la carga de vehículos eléctricos permanece disponible hasta 11 kW.

Instalación sencilla, mayor rentabilidad

Al integrar múltiples componentes en una sola arquitectura, PowerHub reduce las interfaces, simplifica la instalación y aumenta la eficiencia. La energía solar autogenerada se utiliza de forma más constante, y el excedente se almacena para su uso nocturno o para cubrir cargas de alta demanda. Un hogar que consume 15.000 kWh al año puede reducir sus costes de electricidad hasta en un 88-91 % con una instalación PowerHub, un sistema fotovoltaico de 16 kWp y ZenWave™, ahorrando hasta 3.168 €/año con tres unidades SolarFlow 3000 Mix AC+, o hasta 5.472 €/año con tres unidades SolarFlow 4000 Mix Pro o Mix AC+.

PowerHub: una visión general

Versiones: 1P y 3P

Almacenamiento: 8–150 kWh (hasta 3 unidades SolarFlow Mix)

Potencia continua: hasta 12 kW

Energía solar: hasta 24 kW (generación propia + paneles fotovoltaicos de terceros)

Carga de vehículos eléctricos: hasta 22 kW (3P) / 7,4 kW (1P), 11 kW en modo aislado

Tiempo de respuesta de respaldo: 10 ms (nivel UPS)

Protocolos abiertos: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready

Coste de instalación: desde 2.000 €–3.500 € hasta 300 €–800 €

Autosuficiencia: hasta un 91 % (hogar típico alemán, 16 kWp fotovoltaicos + 3 paneles SolarFlow serie 4000 Mix)

Programa pionero

En el momento del lanzamiento, los primeros 1.000 clientes en Europa que compren e instalen dos o más unidades SolarFlow 4000 Mix Pro o SolarFlow 4000 Mix AC+ recibirán un Zendure PowerHub de forma gratuita. Más detalles en el sitio web oficial de Zendure.

Disponibilidad

PowerHub ya está disponible para pre-pedido, con envíos a partir de julio de 2026. El precio de la versión monofásica parte de 699 € en Alemania, 719 € en Francia y otras regiones europeas, y 729 € en los Países Bajos.

Acerca de Zendure

Zendure es pionera mundial en sistemas de gestión energética doméstica (HEMS) enchufables, con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. Su misión es proporcionar energía limpia, fiable y asequible en todo el mundo mediante la popularización de las últimas tecnologías energéticas. El sistema de almacenamiento de energía para balcones SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resiliente para el día a día.

Contacto:

Patrick Chris

[email protected]

+86-13697796028

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976791/English_image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5963030/image_5017297_40348172_Logo.jpg