Zendure lança a série SolarFlow Mix em toda a Europa: três sistemas de armazenamento doméstico, uma plataforma, com descontos de até 91% na conta
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Notícias fornecidas porZendure
23 abr, 2026, 12:12 GMT
DÜSSELDORF, Alemanha, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Zendure, pioneira global em sistemas plug-in de Gestão de Energia Doméstica (HEMS), anuncia hoje a série SolarFlow Mix: três sistemas modulares de armazenamento doméstico em uma única plataforma, projetados para adaptar-se ao estilo de vida e aos hábitos de consumo de energia das famílias europeias. Sob o slogan "Mix is the Real Max" (O mix é o verdadeiro máximo), a série é lançada com três produtos equivalentes, cada um voltado para um perfil doméstico específico.
SolarFlow 4000 Mix Pro — Potência total para casas maiores
Um sistema bidirecional de energia elétrica de 4 kW, assistido por IA, destinado a famílias de quatro pessoas com consumo anual de 7.000 kWh e que disponham de varanda e terraço. Suporta entrada de 8 kW em corrente contínua (DC) (2×4.000 W MPPT) mais acoplamento de 5 kW em corrente alternada (AC), totalizando 13 kW de entrada fotovoltaica combinada, um dos valores mais elevados na categoria de sistemas plug-in. Potência de saída contínua conectada à rede de 4.000 W (atualizável a partir de 800 W), potência de saída fora da rede de 3.680 W com pico de 7,2 kW, capacidade de 8 a 50 kWh. Na Alemanha, redução de até 91% na conta, com uma economia de € 2.560 por ano.
SolarFlow 4000 Mix AC+ — Adaptação inteligente para telhados existentes
Um sistema acoplado à rede AC adequado para residências de três pessoas (5.000 kWh/ano) com instalação fotovoltaica já existente. Entrada AC de 5 kW compatível com todas as principais marcas europeias de inversores. Potência de saída contínua na rede de 4.000 W (ampliável a partir de 800 W), 4.000 W de carga/descarga, 8–50 kWh. Proporciona uma redução de aproximadamente 88% na conta, ou seja, € 1.760 por ano.
SolarFlow 3000 Mix AC+ — Compacto e Resistente
Um sistema de dupla finalidade: um painel compacto para telhados, ideal para apartamentos de dois ocupantes (3.000 kWh/ano), e uma estação de energia móvel resistente para uso em trailers, atividades ao ar livre, como backup de emergência e em sistemas fora da rede. Entrada AC bidirecional de 3 kW, saída contínua conectada à rede de 3.000 W (ampliável a partir de 800 W), saída fora da rede de 3.680 W com pico de 7,2 kW, carga/descarga de 4.000 W, capacidade fixa de 8 kWh. Conformidade com a norma IP65, de −20°C a 55°C, 25 dB. A instalação no telhado proporciona uma redução de aproximadamente 88% na conta, ou seja, € 1.056 por ano.
Os cinco pilares da engenharia
- 8 kWh por unidade básica, com capacidade de expansão até 50 kWh*
- Comutação para UPS fora da rede em 10 ms
- 4 kW de potência AC bidirecional bruta*
- MPPT de 8 kW no 4000 Mix Pro, com entrada fotovoltaica total de até 13 kW
- 10.000 ciclos, vida útil de 15 anos, eficiência de 90% em ciclo completo. IP65, −20°C a 55°C, 25 dB, carcaça totalmente metálica, compatibilidade total com inversores via entrada PV-IN AC
*Apenas SolarFlow 4000 Mix Pro e SolarFlow 4000 Mix AC+.
Plataforma Tecnológica Compartilhada
- HEMS 2.0: Integra energia solar, baterias, bombas de calor e carregadores de veículos elétricos em uma única plataforma inteligente
- ZENKI™ 2.0 AI: Otimização em tempo real da carga e descarga com base nos preços de atacado, nas condições meteorológicas, no consumo e na geração fotovoltaica, proporcionando uma receita até 73% maior em comparação com o controle baseado em CT em tarifas dinâmicas. Compatível com mais de 840 concessionárias de energia na Europa
- ZEN+OS: Um sistema operacional unificado em todos os dispositivos Zendure que permite expansão de acordo com as necessidades da família
- ZenGuard™: Segurança em várias camadas com sistema duplo de gerenciamento de bateria (BMS), automanutenção inteligente das células e sistema integrado de combate a incêndios por aerossol térmico
Disponibilidade e preços
Disponível a partir de 22 de abril de 2026 (CET) na Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Suíça através dos sites zendure.de, zendure.fr, zendure.nl e de parceiros autorizados. Uma página 3 em 1 entra no ar em zendure.com.
Preços de venda ao público recomendados (incluindo IVA de 0% e taxas de reciclagem):
- SolarFlow 4000 Mix Pro: Alemanha € 2.399/França € 2.879/Holanda € 2.899/Bélgica € 3.185/Suíça CHF 2.559
- SolarFlow 4000 Mix AC+: Alemanha €1.999 / França €2.399 / Holanda €2.419 / Bélgica €2.704 / Suíça CHF 2.129
- SolarFlow 3000 Mix AC+: Alemanha € 1.699/França € 2.039/Holanda € 2.059/Bélgica € 2.343/Suíça CHF 1.799
Os preços na Bélgica incluem as taxas da Recupel e da BEBAT. Os preços na Suíça incluem o IVA local e os impostos de importação.
Sobre a Zendure
A Zendure é pioneira mundial em sistemas de gerenciamento de energia doméstica (HEMS) plug-in, com centros de P&D e operações no Vale do Silício, na área metropolitana da Baía de Hong Kong, no Japão e na Alemanha. A missão da Zendure é fornecer energia limpa, confiável e acessível para residências do mundo todo, popularizando as mais recentes tecnologias energéticas. Seu revolucionário sistema de armazenamento de energia para varandas SolarFlow transforma a luz solar em uma fonte de energia segura, confiável e resiliente para o dia a dia.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg
FONTE Zendure
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