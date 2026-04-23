Zendure lança a série SolarFlow Mix em toda a Europa: três sistemas de armazenamento doméstico, uma plataforma, com descontos de até 91% na conta

DÜSSELDORF, Alemanha, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Zendure, pioneira global em sistemas plug-in de Gestão de Energia Doméstica (HEMS), anuncia hoje a série SolarFlow Mix: três sistemas modulares de armazenamento doméstico em uma única plataforma, projetados para adaptar-se ao estilo de vida e aos hábitos de consumo de energia das famílias europeias. Sob o slogan "Mix is the Real Max" (O mix é o verdadeiro máximo), a série é lançada com três produtos equivalentes, cada um voltado para um perfil doméstico específico.

SolarFlow 4000 Mix Pro — Potência total para casas maiores

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Um sistema bidirecional de energia elétrica de 4 kW, assistido por IA, destinado a famílias de quatro pessoas com consumo anual de 7.000 kWh e que disponham de varanda e terraço. Suporta entrada de 8 kW em corrente contínua (DC) (2×4.000 W MPPT) mais acoplamento de 5 kW em corrente alternada (AC), totalizando 13 kW de entrada fotovoltaica combinada, um dos valores mais elevados na categoria de sistemas plug-in. Potência de saída contínua conectada à rede de 4.000 W (atualizável a partir de 800 W), potência de saída fora da rede de 3.680 W com pico de 7,2 kW, capacidade de 8 a 50 kWh. Na Alemanha, redução de até 91% na conta, com uma economia de € 2.560 por ano.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — Adaptação inteligente para telhados existentes

Um sistema acoplado à rede AC adequado para residências de três pessoas (5.000 kWh/ano) com instalação fotovoltaica já existente. Entrada AC de 5 kW compatível com todas as principais marcas europeias de inversores. Potência de saída contínua na rede de 4.000 W (ampliável a partir de 800 W), 4.000 W de carga/descarga, 8–50 kWh. Proporciona uma redução de aproximadamente 88% na conta, ou seja, € 1.760 por ano.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — Compacto e Resistente

Um sistema de dupla finalidade: um painel compacto para telhados, ideal para apartamentos de dois ocupantes (3.000 kWh/ano), e uma estação de energia móvel resistente para uso em trailers, atividades ao ar livre, como backup de emergência e em sistemas fora da rede. Entrada AC bidirecional de 3 kW, saída contínua conectada à rede de 3.000 W (ampliável a partir de 800 W), saída fora da rede de 3.680 W com pico de 7,2 kW, carga/descarga de 4.000 W, capacidade fixa de 8 kWh. Conformidade com a norma IP65, de −20°C a 55°C, 25 dB. A instalação no telhado proporciona uma redução de aproximadamente 88% na conta, ou seja, € 1.056 por ano.

Os cinco pilares da engenharia

8 kWh por unidade básica, com capacidade de expansão até 50 kWh*

Comutação para UPS fora da rede em 10 ms

4 kW de potência AC bidirecional bruta*

MPPT de 8 kW no 4000 Mix Pro, com entrada fotovoltaica total de até 13 kW

10.000 ciclos, vida útil de 15 anos, eficiência de 90% em ciclo completo. IP65, −20°C a 55°C, 25 dB, carcaça totalmente metálica, compatibilidade total com inversores via entrada PV-IN AC

*Apenas SolarFlow 4000 Mix Pro e SolarFlow 4000 Mix AC+.

Plataforma Tecnológica Compartilhada

HEMS 2.0 : Integra energia solar, baterias, bombas de calor e carregadores de veículos elétricos em uma única plataforma inteligente

Integra energia solar, baterias, bombas de calor e carregadores de veículos elétricos em uma única plataforma inteligente ZENKI™ 2.0 AI: Otimização em tempo real da carga e descarga com base nos preços de atacado, nas condições meteorológicas, no consumo e na geração fotovoltaica, proporcionando uma receita até 73% maior em comparação com o controle baseado em CT em tarifas dinâmicas. Compatível com mais de 840 concessionárias de energia na Europa

Otimização em tempo real da carga e descarga com base nos preços de atacado, nas condições meteorológicas, no consumo e na geração fotovoltaica, proporcionando uma receita até 73% maior em comparação com o controle baseado em CT em tarifas dinâmicas. Compatível com mais de 840 concessionárias de energia na Europa ZEN+OS: Um sistema operacional unificado em todos os dispositivos Zendure que permite expansão de acordo com as necessidades da família

Um sistema operacional unificado em todos os dispositivos Zendure que permite expansão de acordo com as necessidades da família ZenGuard™: Segurança em várias camadas com sistema duplo de gerenciamento de bateria (BMS), automanutenção inteligente das células e sistema integrado de combate a incêndios por aerossol térmico

Disponibilidade e preços

Disponível a partir de 22 de abril de 2026 (CET) na Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Suíça através dos sites zendure.de, zendure.fr, zendure.nl e de parceiros autorizados. Uma página 3 em 1 entra no ar em zendure.com.

Preços de venda ao público recomendados (incluindo IVA de 0% e taxas de reciclagem):

SolarFlow 4000 Mix Pro: Alemanha € 2.399/França € 2.879/Holanda € 2.899/Bélgica € 3.185/Suíça CHF 2.559

Alemanha € 2.399/França € 2.879/Holanda € 2.899/Bélgica € 3.185/Suíça CHF 2.559 SolarFlow 4000 Mix AC+: Alemanha €1.999 / França €2.399 / Holanda €2.419 / Bélgica €2.704 / Suíça CHF 2.129

Alemanha €1.999 / França €2.399 / Holanda €2.419 / Bélgica €2.704 / Suíça CHF 2.129 SolarFlow 3000 Mix AC+: Alemanha € 1.699/França € 2.039/Holanda € 2.059/Bélgica € 2.343/Suíça CHF 1.799

Os preços na Bélgica incluem as taxas da Recupel e da BEBAT. Os preços na Suíça incluem o IVA local e os impostos de importação.

Sobre a Zendure

A Zendure é pioneira mundial em sistemas de gerenciamento de energia doméstica (HEMS) plug-in, com centros de P&D e operações no Vale do Silício, na área metropolitana da Baía de Hong Kong, no Japão e na Alemanha. A missão da Zendure é fornecer energia limpa, confiável e acessível para residências do mundo todo, popularizando as mais recentes tecnologias energéticas. Seu revolucionário sistema de armazenamento de energia para varandas SolarFlow transforma a luz solar em uma fonte de energia segura, confiável e resiliente para o dia a dia.

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FONTE Zendure