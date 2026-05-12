Zendure征拓推出PowerHub----歐洲首款插件式家庭能源管理系統中樞，可以將任何太陽能家庭打造為全屋能源生態系統

PowerHub作為家庭能源生態系統的智能中心，統一協調電池儲能、太陽能輸入和家庭用電負載。單台容量可以從8 kWh基礎款擴展至50 kWh，多台組合容量最高可達150 kWh。單台PowerHub最多可以連接三台SolarFlow Mix，提供最高12 kW的持續功率，足以滿足包括熱泵和電動汽車充電在內的全屋用電需求。該系統適用於獨棟住宅、多代同堂的家庭以及小型商業場景。

PowerHub提供單相(1P)和三相(3P)兩個版本，適配德國、法國和荷蘭的各類家庭。三相版本提供更高的持續功率，支持最高22 kW的全三相電動汽車充電，並具備均衡負載分配能力，可以同時運行熱泵、電磁爐和大功率EVFlow AC。在備用電源模式下，單相版本可以通過單台SolarFlow Mix保障一個相位的供電；三相版本則能通過三台設備並聯，保障全部三個相位的供電。

PowerHub還支持最高43 kW的三相光伏輸入、14 kW的單相光伏輸入，以及通過原生接口支持24 kW的太陽能容量，同時兼容第三方光伏陣列。在電動汽車充電升級方面，PowerHub原生集成征拓即將推出的雙向智能EVFlow AC（7.4 / 11 / 22 kW，提供插座式和系留式兩種規格），該產品支持ISO 15118-20車網互動(V2G)協議，可以將任何兼容的電動汽車變成移動家用電池。

通過ZENKI AI和ZenWave™實現智能能源管理

PowerHub在征拓的開放能源平台ZEN+OS上運行，並由ZENKI AI統一管理。ZENKI AI通過學習家庭用電習慣、天氣狀況和電價變化，每分鍾都在智能決策何時儲能、何時用能。結合征拓的動態電價服務ZenWave™，家庭用戶可以在現貨市場上自動進行能源交易，從而大幅降低電費支出。開放接口通過歐洲標准，將整個生態系統與電動汽車充電樁、熱泵和智能家居設備連接起來：

SG-Ready（智能電網就緒）： 熱泵能夠響應電價和電網信號，兼容5,000多種熱泵型號。

熱泵能夠響應電價和電網信號，兼容5,000多種熱泵型號。 EEBus： 歐洲標准，將智能家電與能源系統連接起來。

歐洲標准，將智能家電與能源系統連接起來。 OCPP： 電動汽車充電樁的開放行業標准。

電動汽車充電樁的開放行業標准。 VPP-Ready（虛擬電廠就緒）：兼容虛擬電廠，可以參與電網穩定調節，並獲取額外營收。

數據在本地處理，因此即使沒有網絡，家庭也能繼續自主管理能源，ZENKI AI的高級功能則依然基於雲端運行。

全屋備用電源，保障能源安全

在電網停電期間，PowerHub為全屋帶來電力，而非僅為單台設備供電，確保照明、冰箱和網絡正常運行，同時支持熱泵和電動汽車充電樁。10毫秒的切換時間，可以保證電腦和敏感醫療設備不間斷運行。黑啟動功能支持在完全斷電後僅依靠太陽能就能獨立重啟系統。即使在離網狀態下，電動汽車充電仍可使用，最高支持11 kW。

安裝簡單，性價比更高

通過將多個組件集成到一個架構中，PowerHub減少了接口數量，簡化了安裝，並提升了效率。自產的太陽能可以被更充分地利用，多余的電能儲存起來，供晚間或高用電時段使用。一個年用電量為15,000 kWh的家庭，搭配PowerHub + 16 kWp光伏系統 + ZenWave™，最高可以讓電費降低88%-91%。使用三台 SolarFlow 3000 Mix AC+每年最多可以節省3,168歐元；使用三台SolarFlow 4000 Mix Pro或Mix AC+ 每年最多能夠節省5,472歐元。

PowerHub概覽

版本：單相和三相

儲能：8-150 kWh（最多可以連接3台SolarFlow Mix）

持續功率：最高12 kW

光伏輸入：最高24 kW原生 + 第三方光伏

電動汽車充電：最高22 kW（三相）/ 7.4 kW（單相），離網11 kW

備用切換：10毫秒（UPS級別）

開放協議：SG-Ready、EEBus、OCPP、VPP-Ready

安裝成本：從2,000-3,500歐元降至300-800歐元

能源自給率：最高達91%（典型德國家庭，采用16 kWp光伏 + 3台 SolarFlow 4000 Mix系列）

先行者項目

上市期間，歐洲前1,000名購買並安裝兩台及以上SolarFlow 4000 Mix Pro或SolarFlow 4000 Mix AC+的用戶，將會免費獲贈一台征拓PowerHub。垂詢詳情，請訪問征拓官方網站。

供貨

PowerHub現已開放預訂，將於2026年7月開始發貨。單相版定價：德國起售價699歐元，法國及其他歐洲地區719歐元，荷蘭729歐元。

關於征拓

征拓是插件式家庭能源管理系統(HEMS)的全球先行者，在硅谷、粵港澳大灣區、日本和德國設有研發及運營中心。其使命是通過推廣最新能源科技，為全球提供可靠平價的清潔能源。SolarFlow 陽台儲能系統能夠將陽光轉化為安全、可靠、具有韌性的日常生活能源來源。

聯繫人：

Patrick Chris

電郵：[email protected]

電話：+86-13697796028

SOURCE Zendure